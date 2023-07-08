7 скрытых признаков того, что у вас низкая самооценка. Проверьте себя

Многие люди не способны оценить себя и свои возможности адекватно - они занижают себе оценку. Это приводит к тому, что они постоянно себя "грызут" за недостаточные успехи, соглашаются на худшие условия труда, а то и вообще чувствуют себя неполноценными по сравнению с другими.

О том, какие скрытые признаки указывают на то, что у человека низкая самооценка, рассказывает психотерапевт Юлия Падун в Instagram .

Какие признаки указывают на низкую самооценку

"Наша самооценка - это отношения, которые мы поддерживаем с самими собой и которые окружающие не всегда могут увидеть. Это то, как мы разговариваем сами с собой и держим связь с другими людьми и окружающим миром. Часто мы можем бороться со своей ценностью за кулисами, поскольку мы можем бояться, что другие увидят нас "настоящими". Но важно научиться принимать себя и изменить свою самооценку", - говорит эксперт.

Называет 7 признаков низкой самооценки:

вы многое говорите о себе: "я такой неумный"

вы обесцениваете свои сильные стороны, достижения и зацикливаетесь на своих слабостях

вы сомневаетесь даже в принятии незначительных решений

вам сложно принимать комплименты

вы избегаете разговоров в большой компании

вы не чувствуете себя достойным хороших вещей в жизни

думаете, что другие люди лучше вас.

Как увеличить любовь к себе

"Любовь к себе - это не эгоизм, а основа для счастливой, качественной жизни. Когда мы учимся ценить и принимать себя такими, какие мы есть, мы находим силы в себе, чтобы преодолеть трудности и стать "лучшей версией" самих себя. Мы становимся более уверенными, способными принимать решения, отвечающие нашим подлинным желаниям и ценностям", - говорит психотерапевт.

Она добавляет, что любовь к себе не означает, что мы идеальны. Все мы совершаем ошибки, имеем слабости и проходим через испытания.

"Но именно в этих моментах нам нужна искренняя любовь и поддержка - от самих себя. Будьте добры к себе, прощайте себя и учитесь на своих неудачах. Вы заслуживаете лучшего", - говорит Падун.

Юлия советует помнить, что большой прогресс - это много маленьких шагов. Поэтому нужно работать над собой и следовать ниже наведенным правилам, которые позволят больше себя полюбить.

Шаги, которые помогут усилить любовь к себе (фото: Instagram.com/yuliya.padun)