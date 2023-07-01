5 причин, почему спортивную одежду нужно всегда стирать отдельно

Сохранение технологий ткани

Современная спортивная одежда часто содержит технологические ткани, отводящие влагу от кожи, помогают регулировать температуру тела и даже блокируют вредное ультрафиолетовое излучение. Эти технологии могут быть повреждены, если за одеждой неправильно ухаживать, в частности - стирать ее с хлопчатобумажной или верхней одеждой.

Защита от износа

При занятиях спортом одежда подвергается интенсивному износу. Стирка спортивной одежды вместе с остальным бельем может привести к ненужному дополнительному износу. Если уж решили стирать все в куче, то приобретите мешок для стирки - он уменьшит износ самых деликатных вещей, таких как спортивные бюстгальтеры.

Насыщенность цвета

Спортивная одежда часто производится в ярких цветах, которые могут потерять свою насыщенность, если их стирать с другими цветами. Отдельная стирка помогает сохранить яркость цветов. Кроме того, яркие спортивные костюмы могут "перекрасить" другую одежду.

Воздействие температуры

Спортивная одежда, как правило, нуждается в стирке при низких температурах, что отличается от стандартных условий стирки. Это помогает сохранить эластичность ткани и предотвращает ее деформацию. Лучше всего для "после тренировочной" стирки подойдет специальный цикл для спортивной одежды или деликатных вещей. Или, если у вас есть время, постирайте вещи вручную.

Гигиена и запахи

В конце концов, если ваша спортивная одежда потная и воняет, то зачем стирать ее вместе со всем остальным? Вы же не бросаете в стиралку полотенца и входные коврики. Зачем, чтобы запах или бактерии из спортивной одежды перекочевывали на другие вещи?

Лучше замочите неприятно пахнущую спортивную одежду на 30 мин в растворе холодной воды с чашкой дистиллированного уксуса и пищевой соды. А после этого уже бросайте в стиральную машину.

Вывод прост: стирка спортивной одежды отдельно от другой помогает сохранить ее вид, функциональность и увеличивает срок ее службы вам. Поэтому следуйте этим выше перечисленным советам при стирке и пусть ваша спортивная одежда будет такой же качественной, как и ваши тренировки.