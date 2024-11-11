5 причин, почему категорически нельзя пить яблочный уксус

Яблочный уксус часто используется на кухне и некоторые применяют его в лечебных целях. Диетолог рассказала, что пить такой уксус категорически нельзя.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему категорически нельзя пить яблочный уксус и что может произойти.
Сейчас в интернете очень много рекомендаций по употреблению данного продукта, как профилактику в лечении проблем с ЖКТ, высоким холестерином и диабетом 2 типа.
По словам диетолога и гастроэнтеролога Яны Музири, некоторые исследования показывают, что яблочный уксус может помочь укрепить здоровье.
Есть несколько исследований, которые показывают, что употребление яблочного уксуса с пищей может немного снизить уровень глюкозы.
Однако этого недостаточно, чтобы предотвратить или контролировать диабет, очень важно соблюдать здоровое питание и план физических упражнений.
Часто люди используют это средство для облегчения своего состояния и улучшения пищеварения. Замечая при этом положительные перемены.
Но нет научного подтверждения эффективности, поэтому не следует использовать такой метод лечения.
Ранее считалось, что уксусная кислота может помочь сжечь больше жира и изменить гормоны, стимулирующие аппетит. Это не правда и нет исследований, подтверждающих это.
Врач рассказала, что уксусная кислота может повредить зубную эмаль, в неразбавленном виде также может привести к ожогу полости рта и пищевода.
Частые побочные эффекты - тошнота, боли в желудке, изжога и вздутие.
Если у вас уже низкий уровень калия, то употребление уксуса может усугубить состояние. Также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как диуретики, слабительные и инсулин.
Не стоит пить яблочный уксус людям, имеющим проблемы с почками - они не справятся с таким количеством кислоты
Лучше использовать яблочный/бальзамический уксус в качестве основы для заправок, маринадов и соусов.
Такой раствор лучше не пить в концентрированном виде, ведь он содержит кислоты, раздражающие пищевод.
Важно, если есть симптомы изжоги, вздутия и боли в животе, лучше обратиться к врачу.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Яны Музири и сайт Healthline.