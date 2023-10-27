5 распространенных ошибок, которые делают все во время приготовления пиццы

Пицца - одно из самых любимых блюд всех людей, которое часто готовят дома для всей семьи. Однако существуют ошибки, которых часто допускают люди на всех этапах приготовления.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mashed .

Добавляйте в тесто сухие травы

Это необходимо делать в процессе замешивания теста. Можно добавить такие травы, как сушеные орегано, базилик и чебрец, а также немного чесночного и лукового порошка.

Правильно замешивайте тесто и растягивайте его

Важно помнить, если тесто вымешивать недостаточно, то в нем не развивается клейковина. Поэтому вымешивать и растягивать его нужно аккуратно и тщательно.

Поспешное растяжение теста может привести к разрывам, неравномерной толщине. Эксперты советуют месить тесто медленно, ведь тогда дрожжи хорошо сработают.

Когда тесто готово, дайте ему отдохнуть в тепле, иначе оно пересушится и не поднимется в духовке.

Не используйте скалку для раскатывания теста

Когда вы раскатываете тесто скалкой, то выделяются пузырьки воздуха, способствующие образованию легкой и воздушной корочки.

Поэтому лучше формировать основание для пиццы кончиками пальцев и ладонями, аккуратно растягивать его до желаемой толщины.

Однако если не получается удачно это сделать, то нужно дать тесту еще отдохнуть несколько минут, а затем продолжить.

Не добавляйте слишком много начинки

Если добавить много начинки, то увеличивается риск того, что пицца плохо приготовится.

Следует помнить о балансе вкусов: вяленое мясо хорошо сочетается с рукколой и красным перцем. Не следует использовать более трех видов начинок, кроме трав, конечно.

Не доставайте пиццу из духовки преждевременно

Если вы достанете пиццу из духовки рано, она будет сырой. Чтобы у вас была идеально приготовленная пицца, оставьте в духовке на 5 минут после приготовления.