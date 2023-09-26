6 пород собак, которые до старости похожи на щенков

Владельцам домашних животных хочется, чтобы их любимцы всегда были маленькими, игривыми и милыми. Однако, каждая порода собак вырастает. Но существуют собаки, которые даже в старшем возрасте напоминающие щенков.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Always pets.
Такая собака похожа на вечного щенка, отличается склонностью к лаю и реагирует на любой подозрительный шорох. Они всю свою жизнь выглядят довольно миниатюрно.
Собаки очень умны, коммуникабельны и могут комфортно жить как в городе, так и за его пределами.
Померанский шпиц (фото: wikipedia)
Это одна из самых популярных и старейших в мире пород собак. Они послушны, внимательны и обладают хорошей памятью, поэтому легко учат каждое движение и команду.
Они славятся своей длинной гладкой шерстью, часто достигающей пола. Также собаки могут быть достаточно шумными, но это легко исправить, если учить их с детства.
Мальтийская болонка (фото: UnSplash)
Корги послушны и преданы семье. Они хорошо ладят с другими животными в доме, могут стать телохранителем в доме и подходят активным людям. Корги обязательно сообщат о приходе незнакомцев.
Они не вырастают больших размеров и всегда остаются милыми щенками.
декоративных собак, выведенная в Китае.
Песики быстро находят общий язык с людьми, детьми и другими животными. Складки на мордашке дают ошибочное представление об агрессии собаки. Мопс считается большой собакой среди маленьких пород.
Такие собаки считаются самыми маленькими в мире. Свое название они получили в честь Чиуауа - одного из регионов Мексики.
Они очень преданы своему хозяину, готовы каждую минуту быть с ним, разделять его восхищение и дарить массу положительных эмоций. Собака чихуахуа считается наиболее психически уравновешенной и спокойной среди представителей всех декоративных пород.
Различаются собачки и довольно острым умом, также их называют творческими натурами, ведь они постоянно придумывают всевозможные забавные способы, чтобы привлечь внимание хозяина.
Порода подходит людям, имеющим аллергию на шерсть животных. Ведь шерсть йорков похожа на человеческие волосы и не вызывает аллергических реакций.
Это одна из самых маленьких пород в мире. Вес йоркширского терьера не превышает 3,2 кг. Такие собаки очень умны, потому легко учатся командам.
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