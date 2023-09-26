6 пород собак, которые до старости похожи на щенков

Померанский шпиц

Такая собака похожа на вечного щенка, отличается склонностью к лаю и реагирует на любой подозрительный шорох. Они всю свою жизнь выглядят довольно миниатюрно.

Собаки очень умны, коммуникабельны и могут комфортно жить как в городе, так и за его пределами.

Померанский шпиц (фото: wikipedia)

Мальтийская болонка

Это одна из самых популярных и старейших в мире пород собак. Они послушны, внимательны и обладают хорошей памятью, поэтому легко учат каждое движение и команду.

Они славятся своей длинной гладкой шерстью, часто достигающей пола. Также собаки могут быть достаточно шумными, но это легко исправить, если учить их с детства.

Мальтийская болонка (фото: UnSplash)

Мальтийская болонка (фото: wikipedia)

Корги

Корги послушны и преданы семье. Они хорошо ладят с другими животными в доме, могут стать телохранителем в доме и подходят активным людям. Корги обязательно сообщат о приходе незнакомцев.

Они не вырастают больших размеров и всегда остаются милыми щенками.

Корги (фото: Freepik)

Мопс

декоративных собак, выведенная в Китае.

Песики быстро находят общий язык с людьми, детьми и другими животными. Складки на мордашке дают ошибочное представление об агрессии собаки. Мопс считается большой собакой среди маленьких пород.

Мопс (фото: wikipedia)

Чихуахуа

Такие собаки считаются самыми маленькими в мире. Свое название они получили в честь Чиуауа - одного из регионов Мексики.

Они очень преданы своему хозяину, готовы каждую минуту быть с ним, разделять его восхищение и дарить массу положительных эмоций. Собака чихуахуа считается наиболее психически уравновешенной и спокойной среди представителей всех декоративных пород.

Различаются собачки и довольно острым умом, также их называют творческими натурами, ведь они постоянно придумывают всевозможные забавные способы, чтобы привлечь внимание хозяина.

Чихуахуа (фото: Freepik)

Йоркширский терьер

Порода подходит людям, имеющим аллергию на шерсть животных. Ведь шерсть йорков похожа на человеческие волосы и не вызывает аллергических реакций.

Это одна из самых маленьких пород в мире. Вес йоркширского терьера не превышает 3,2 кг. Такие собаки очень умны, потому легко учатся командам.

Йоркширский терьер (фото: Freepik)