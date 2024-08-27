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5 популярных продуктов, которые вызывают сильную изжогу

Вторник 27 августа 2024 16:03
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5 популярных продуктов, которые вызывают сильную изжогу Какие продукты вызывают изжогу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Жжение и дискомфорт в желудке после еды свидетельствуют о заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Эти неприятные ощущения усугубляются, если питание несбалансированное, тяжелое и агрессивное для желудка. Поэтому следует знать, каких продуктов избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Кофеин

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал, если вы пьете много кофе или чая, то следует знать, что кофеин увеличивает кислотность.

В пустом желудке напиток стимулирует секрецию соляной кислоты и тем самым приводит к раздражению слизистой. Это может стать причиной заброса желчи в пустой желудок. Как результат - изжога, чувство тошноты и развитие гастрита.

Потому лучше пить кофе после полноценного завтрака. К тому же не сразу, а часа через два-три.

Острая пища

Потребление острой пищи может усилить выработку желудочной кислоты и способствовать ее обратному ходу в пищевод. Острые специи, такие как перец, чили и карри, могут вызвать раздражение слизистой пищевода и способствовать возникновению изжоги.

Газированные напитки

Они содержат углекислый газ, который может вызвать увеличение давления в желудке и способствовать рефлюксу желудочного содержимого в пищевод.

К тому же многие газированные напитки также содержат кислоту, которая может раздражать слизистую пищевода.

Жареная или жирная пища

Если вы страдаете кислотным рефлюксом, то следует свести к минимуму потребление сильно обработанной, жареной и жирной пищи.

Такая пища может замедлить процесс пищеварения и увеличить выработку желудочной кислоты. Это может привести к возникновению симптомов изжоги.

Алкоголь

Наконец, алкоголь является еще одним распространенным возбудителем изжоги, поскольку он раздражает горло, пищевод и слизистую желудка и может повысить кислотность.

Как избавиться от изжоги

Есть несколько способов, которые могут помочь справиться с изжогой:

  • избегайте пищевых продуктов, вызывающих изжогу. Замените эти продукты и напитки более полезными и легкоусвояемыми
  • регулярное питание маленькими порциями поможет уменьшить давление в желудке и предотвратить рефлекс
  • избегайте употребления пищи перед сном. Следует есть за 2-3 часа до сна, чтобы дать своему желудку время переварить пищу перед отдыхом
  • избыточный вес может увеличить давление в желудке и способствовать возникновению изжоги. Здоровый образ жизни и регулярная физическая активность уменьшают риск возникновения изжоги
  • употребление достаточного количества воды поможет разбавить желудочный сок и снизить кислотность

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