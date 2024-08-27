5 популярних продуктів, які викликають сильну печію

Печіння і дискомфорт у шлунку після їжі свідчать про захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Ці неприємні відчуття посилюються, якщо харчування незбалансоване, важке і агресивне для шлунка. Тому варто знати, яких продуктів уникати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Кофеїн

Гастроентеролог Джозеф Салхаб розповів, якщо ви п’єте багато кави чи чаю, то варто знати, що кофеїн збільшує кислотність.

У порожньому шлунку напій стимулює секрецію соляної кислоти та цим призводить до подразнення слизової оболонки. Це може стати причиною закидання жовчі у порожній шлунок. Як результат - печія, почуття нудоти та розвиток гастриту.

Тому краще пити каву після повноцінного сніданку. До того ж не одразу, а години через дві-три.

Гостра їжа

Споживання гострої їжі може посилити вироблення шлункової кислоти та сприяти її зворотному ходу в стравохід. Гострі спеції, такі як перець, чилі та каррі, можуть викликати подразнення слизової оболонки стравоходу та сприяти виникненню печії.

Газовані напої

Вони містять вуглекислий газ, який може викликати збільшення тиску в шлунку та сприяти рефлюксу шлункового вмісту в стравохід.

До того ж багато газованих напоїв також містять кислоту, яка може подразнювати слизову оболонку стравоходу.

Смажена або жирна їжа

Якщо ви страждаєте від кислотного рефлюксу, то слід звести до мінімуму споживання сильно обробленої, смаженої та жирної їжі.

Також така їжа може уповільнити процес травлення та збільшити вироблення шлункової кислоти. Це може призвести до виникнення симптомів печії.

Алкоголь

Нарешті, алкоголь є ще одним поширеним збудником печії, оскільки він подразнює горло, стравохід і слизову оболонку шлунка та може підвищити кислотність.

Як позбутися печії

Є кілька способів, які можуть допомогти впоратися з печією: