5 японских фильмов, которые вас поразят сюжетами

"13 убийц"

Где смотреть: в прокате с 16 мая



Один из культовых японских боевиков является римейком одноименной черно-белой картины Эити Кудо 1963 года. Его снял самый известный японский режиссер Такаси Миике, снявший за свою карьеру с 1991 года уже более 100 фильмов.

Его часто сравнивают с "7 самураев" - боевиком, на который ссылаются современные кинематографисты. The Guardian в своей рецензии пишут: "13 убийц" собирает почти вдвое больше фехтовальщиков, чем семь самураев Куросавы - и примерно на две трети лучше".

События боевика разворачиваются в конце японской феодальной эры. Группа отважных самураев решает уничтожить лорда-садиста, чтобы не дать ему взойти на престол и погрузить страну в войну. Но сделать это будет непросто, ведь злодея всегда охраняет полсотни верных воинов, хорошо владеющих мечом.

"Таинственный поезд"

Где смотреть: Megogo

Есть среди японских фильмов и копродукции. В частности, работа Джима Джармуша. Его лента состоит из трех историй, которые происходят однажды ночью в центре Мемфиса.

Три истории связаны между собой отелем, заброшенным бульваром, которым управляют ночной и коридорный клерк, где главные герои каждой истории проводят часть ночи. В каждом номере отеля нет телевизора (на что обращают особое внимание), но он украшен портретом Элвиса Пресли.

"Васаби"

Где смотреть: Киевстар ТВ

Еще одна совместная работа, в частности, Японии и Франции с Жаном Рено в главной роли по сценарию Люка Бессона ("Пятый элемент").

В Японии, на похоронах своей давно утраченной любви, суровый французский детектив узнает, что у него также есть дочь-подросток и что ее жизни угрожает Якудза.

"Городской охотник"

Где смотреть: Netflix

Куда же в этой подборке без Джеки Чана. Этот гонконгский фильм вышел на экраны в 1993 году.

Комедийная лента рассказывает о частном детективе Руи, который должен найти дочь бежавшего из дома миллионера Киоку. Руи начинает поиски вместе со своей напарницей Каори. Поиски приводят сыщика на шикарный туристический лайнер, но оказывается, что здесь путешествует не только дочь миллионера, но и агенты спецслужбы, террористы и его подружка.

"Мой сосед Тоторо"

Где смотреть: Netflix

Японский кинематограф можно смотреть и с самыми маленькими. Ведь среди имен в нем есть один из главных мультипликаторов мира - Хаяо Миадзаки. Недавно почти вся его фильмография стала доступна на украинском Netflix, в том числе и "Мой сосед Тоторо" о двух сестрах.

События разворачиваются в апреле 1957 года. Профессор Токийского университета Кусакабе Тацуо и его две дочери - Сацуки и Мэй - переехали в японскую деревню, чтобы быть ближе к госпиталю, где находится их мать Ясуко. Их новый дом - старый заброшенный дом у японского святилища. Обустраивая жилье, Сацуки и Мэй обнаруживают в своем доме странных существ, похожих на пушистые черные шарики - "черных чернявок", а также разбросанные кем-то желуди. Сестры безрезультатно пытаются найти "черных чернявок" снова, и только Мэй удается увидеть их во второй раз.