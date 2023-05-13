5 ошибок при выращивании помидоров, из-за которых вы рискуете остаться без урожая

Получить обильный урожай помидоров можно только при качественном уходе за растением. Из-за ошибок при подкормке или поливе, а также из-за неправильного пасынкования растения вы рискуете остаться без плодов.
О том, каких ошибок при выращивании помидоров следует избегать, пишет Express.
Если у вас есть отапливаемая теплица, вы можете начинать посев в конце зимы. Если планируете выращивать овощи в открытом грунте, тогда можно сеять в конце апреля в начале мая, когда уже риски больших заморозков прошли.
Важно держать растения помидоров в тепле и хорошо поливать, но слишком много воды может вызвать проблемы, поэтому важно определить оптимальное количество влаги.
Профессиональные огородники советуют поддерживать почву равномерно влажной в течение всего сезона.
Колебания уровня влажности могут вызвать проблемы с плодами, такие как расщепление или загнивание цветов. Растения в контейнерах быстро высыхают, поэтому в жаркую погоду могут нуждаться в ежедневном поливе.
Чтобы сохранить влагу, садоводам следует мульчировать землю вокруг растения. Это также оградит его от сорняков.
Чтобы усилить плодоношение, особенно растений в контейнерах, покармливаете их каждые 10-14 дней жидким удобрением с высоким содержанием калия, когда первые плоды начнут набухать.
Избегайте перекармливания кустов, так как это может привести к проблемам. Перед внесением удобрений читайте инструкцию на упаковке.
У помидоров с прямым стеблем нужно регулярно удалять боковые ростки, а вот кустовые помидоры не нуждаются в таком уходе.
"Боковые ростки хоть они и плодоносят, но не так сильно, как отходящие от основного стебля ростки. Поэтому можете просто отщипнуть их", - говорит эксперт по садоводству Монти Дон.
Он добавил, что если выполнять эту работу регулярно, боковые ростки не станут слишком большими.
"Тогда растение вкладывает всю свою энергию в то, чтобы дать красивые и хорошие плоды", - говорит эксперт.
Для сортов с высоким стеблем растению требуется крепкая опора. Садоводам следует привязывать главный стебель к палке, это позволит ему расти сильным и не ломаться под тяжестью плодов.
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