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5 ошибок при выращивании помидоров, из-за которых вы рискуете остаться без урожая

Из-за каких ошибок в уходе помидоры плохо плодоносят (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Получить обильный урожай помидоров можно только при качественном уходе за растением. Из-за ошибок при подкормке или поливе, а также из-за неправильного пасынкования растения вы рискуете остаться без плодов.

О том, каких ошибок при выращивании помидоров следует избегать, пишет Express.

Несвоевременный посев

Если у вас есть отапливаемая теплица, вы можете начинать посев в конце зимы. Если планируете выращивать овощи в открытом грунте, тогда можно сеять в конце апреля в начале мая, когда уже риски больших заморозков прошли.

Недостаточный полив

Важно держать растения помидоров в тепле и хорошо поливать, но слишком много воды может вызвать проблемы, поэтому важно определить оптимальное количество влаги.

Профессиональные огородники советуют поддерживать почву равномерно влажной в течение всего сезона.

Колебания уровня влажности могут вызвать проблемы с плодами, такие как расщепление или загнивание цветов. Растения в контейнерах быстро высыхают, поэтому в жаркую погоду могут нуждаться в ежедневном поливе.

Чтобы сохранить влагу, садоводам следует мульчировать землю вокруг растения. Это также оградит его от сорняков.

Неправильная подкормка

Чтобы усилить плодоношение, особенно растений в контейнерах, покармливаете их каждые 10-14 дней жидким удобрением с высоким содержанием калия, когда первые плоды начнут набухать.

Избегайте перекармливания кустов, так как это может привести к проблемам. Перед внесением удобрений читайте инструкцию на упаковке.

Не удаляете боковые ростки

У помидоров с прямым стеблем нужно регулярно удалять боковые ростки, а вот кустовые помидоры не нуждаются в таком уходе.

"Боковые ростки хоть они и плодоносят, но не так сильно, как отходящие от основного стебля ростки. Поэтому можете просто отщипнуть их", - говорит эксперт по садоводству Монти Дон.

Он добавил, что если выполнять эту работу регулярно, боковые ростки не станут слишком большими.

"Тогда растение вкладывает всю свою энергию в то, чтобы дать красивые и хорошие плоды", - говорит эксперт.

Не устанавливаете опоры растению

Для сортов с высоким стеблем растению требуется крепкая опора. Садоводам следует привязывать главный стебель к палке, это позволит ему расти сильным и не ломаться под тяжестью плодов.

Читайте также о том, какие растения нельзя сажать рядом, потому что не дадут урожая.

Раньше мы писали о том, чем подпитать хилую рассаду, чтобы она "ожила" и окрепла.

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