5 ошибок в приготовлении сырников: вот, почему блюдо не держит форму

Слишком влажная творожная масса

Одной из наиболее распространенных причин, почему сырники не держат форму, является чрезмерная влажность творожной массы. Если в твороге слишком много жидкости, это затрудняет формирование однородной массы, и сырники просто не сохраняют свою форму при жарке.

Чтобы избежать этой проблемы, стоит использовать творог с низким содержанием влаги или хорошо отжать его перед приготовлением "теста".

Кроме этого, если творог слишком влажный, добавление манки или муки поможет поглотить лишнюю жидкость и придаст массе нужную консистенцию. Также стоит использовать творог средней жирности.

Неправильное соотношение ингредиентов

Другая причина, почему сырники могут не держать форму, - это неправильное соотношение между творогом, яйцами, мукой и сахаром. Слишком большое количество муки сделает тесто тугим и плотным, что не позволит сырникам быть нежными и воздушными.

Зато недостаточное количество муки или манки может привести к тому, что масса будет слишком жидкой и сырники будут распадаться при жарке. К тому же важно добавлять в творожную массу яйца - они являются тем ингредиентом, который держит форму изделий.

Недостаточно горячая сковорода

Еще одной причиной, почему сырники могут не держать форму, является недостаточно горячая сковорода. Если поверхность недостаточно разогрета, сырники не приобретут прочную корочку, которая будет держать форму, а вместо этого будут растекаться.

Неправильный способ формирования сырников

Формирование сырников также играет важную роль в том, будут ли они держать свою форму. Если вы делаете их слишком большими или слишком маленькими, они могут распасться во время жарки.

Идеальный размер сырника - это небольшие круглые или овальные блинчики среднего размера, которые легко переворачивать во время жарки. Кроме того, перед тем как положить сырники на сковороду, их можно обвалять в муке, что поможет сохранить их форму.

К тому же слишком сильное нажатие на тесто при формировании сырников может привести к тому, что они растекутся на сковороде.

Неправильное количество масла

Чтобы сырники не растекались во время жарки, важно не переборщить с количеством масла на сковороде. Если его слишком много, сырники могут расплываться, а если его слишком мало - не поджарятся равномерно.

Достаточное, но не чрезмерное количество масла обеспечит равномерную обжарку и поможет сохранить форму сырников.