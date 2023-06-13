5 ошибок во время мытья головы, которые приводят к повреждению волос

Иногда после дорогого шампуня для волос наша шевелюра все равно выглядит сухой и нездоровой. Проблема может заключаться в неправильном мытье головы, что приводит к выпадению волос.

Об этом сообщила трихолог Юлиана Ерстенюк в Instagram .

Не расчесывание волос перед мытьем

Специалист говорит, что такая простая привычка будет препятствовать запутыванию волос, облегчит их сушку и укладку. Поэтому перед мытьем головы необходимо всегда расчесывать волосы.

Заменяете бальзам и кондиционер маской

Обычно большинство масок не обладают кондиционирующими свойствами, то есть не защищают волосок от воздействия внешней среды. В результате волосы будут в плохом состоянии.

Не наносите шампунь дважды

При мытье головы шампунь необходимо наносить два раза. Трихолог рассказала, что одного раза недостаточно, чтобы растворить и вымыть всю грязь.

Боитесь фена и сушите естественным путем

Чем больше волосы находятся в мокром состоянии, тем быстрее они повреждаются. Поэтому лучше использовать термозащиту и высушить волосы феном.

Пренебрегаете несмываемым уходом

Часто люди не наносят термозащиту, увлажняющие и восстановительные сыворотки. Все это имеет важное значение, как будут выглядеть ваши волосы после сушки.

Следует выбирать качественные средства, чтобы не навредить волосам.

Как часто мыть волосы

Расписание мытья головы нужно составлять с учетом типа кожи. Если у вас жирная кожа, то минимум три раза в неделю. Сухая кожа требует мытья 1-2 раза в неделю. Для комбинированной кожи идеальное количество - это 2 раза в неделю с перерывом в 3-4 дня.

Если долго не мыть голову, секрет сальных желез останется на поверхности кожи, и в конце себум (кожное сало) начнет разлагаться. Из-за этого возникает очень противный запах сгоревшего жира.

Температура воды во время мытья должна быть не слишком холодной и не слишком горячей: в среднем подходит 36-40 градусов.