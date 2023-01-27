5 ошибок в гардеробе, которые допускает почти каждая украинка

Удачно сформировать свой гардероб бывает довольно сложно. Большинство из нас допускают одни и те же ошибки. Мы собрали основные и советуем, как их можно избежать. Интересно, какую ошибку из перечня допускаете вы?
О 5 самих распространенных ошибках в гардеробе украинок, рассказываем в материале ниже.
Частой ошибкой украинок является то, что женщина в декрете привыкает к удобной одежде типа джинсов, футболок, спортивных костюмов, а когда приходится выходить на офисную работу, то не меняет свой гардероб.
Вместо того чтобы купить платье-футляр, она снова выбирает привычные джинсы. Да, они базовая вещь для каждого гардероба. Однако следует учесть ваш стиль жизни и определенные правила дресс-кода.
Эксперты советуют проанализировать свой образ жизни - куда чаще всего ходите, какие события посещаете, а уж отталкиваясь от того, сформировать свой гардероб.
Многие из нас имеют свой любимый цвет, который подчеркивает преимущества нашей внешности и действительно нам подходит. Поэтому, когда мы совершаем покупки, то снова и снова выбираем вещи одной и той же окраски или фасона.
В результате в нашем гардеробе несколько почти одинаковых джинсов, блузок и юбок, которые могут отличаться едва заметными деталями. И это приводит к тому, что мы почти каждый день выглядим одинаково.
В следующий раз при покупках попытайтесь обратить внимание на фасоны и цвета вещей, которые вы никогда раньше не носили. Возможно, вы и не догадывались, что такой тип наряда нам тоже подходит.
Женская проблема часто действительно в том, что вещей в нашем гардеробе много, а вот удачно их скомпоновать очень тяжело. В результате нам действительно нечего одеть.
Следует запомнить золотое правило - покупая новую одежду, подумайте, есть ли у вас хотя бы 2-3 вещи, с которыми можно будет носить обновку.
Иногда для женщин шоппинг это определенное утешение - способ борьбы с плохим настроением или вознаграждение за какие-то достижения. К примеру вы получили премию и готовы ее потратить на одежду, но при этом не знаете точно, что бы вам хотелось.
Часто это заканчиваются тем, что мы покупаем экстра классную вещь, которую потом некуда одеть. И в результате она несколько сезонов ждет своего звездного времени. А тогда - либо выходит из моды, либо уж нам не подходит по размеру.
Из-за насыщенного ритма жизни нам иногда не хватает времени все распланировать и заранее купить нужную вещь. Например, вы готовитесь ко дню рождения или корпоративу, уже имеете красивое платье, а вот обувь или аксессуар заранее не смогли подобрать.
Поэтому в последний момент забегаете в магазин и приобретаете что-нибудь. В результате, как показывает практика, в большинстве случаев это "одноразовые вещи". Потому что вы их либо не хотите носить потом, либо они не подходят к остальной одежде.
Поэтому старайтесь заранее спланировать покупки и выделить хотя бы несколько часов, чтобы иметь время на примерку.
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