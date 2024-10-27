Ребенок будет делиться абсолютно всем: как родителям с ним построить доверительные отношения

Родители хотят, чтобы ребенок рос счастливым, а общение доставляло радость и удовольствие. А еще, чтобы ребенок не скрывал ничего и был откровенным и открытым с родителями. Именно поэтому нужно с раннего детства выстраивать доверительные отношения.

Как родителям построить с ребенком доверительные отношения, чтобы ребенок делился всем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nasha mama.

Всегда поступайте так, как учите ребенка

В глазах своего ребенка вы должны быть лидером и авторитетом, а для этого вы должны поступать и делать именно так, как вы ребенка учите. Если в вашем шкафу беспорядок, то требовать от ребенка порядка в его шкафу - бесполезно. И настаивать на здоровом питании, если вы его не соблюдаете - так же.

Научитесь слушать и слышать

Завоевать доверие и уважение своего ребенка можно, если научитесь выслушивать его мнение и принимать его точку зрения. Избегайте острых высказываний и критики в адрес ребенка. Не забывайте, что ваш малыш - уже личность, и имеет право на собственную точку зрения.

Научитесь разграничивать советы и указания, если хотите что-то подсказать или помочь ребенку правильно поступить в конкретной ситуации. Если вы построите общение таким образом, то оно будет более комфортным и непринужденным, а ребенок будет вам доверять полностью, без опасения, что его осудят или будут ругать.

Никогда не обманывайте

Правда могу быть очень горькой, а иногда даже травматической. Но это не повод в общении с ребенком прибегать ко лжи. В зависимости от возраста можно по-разному объяснять ситуацию, чтобы правда не была для малышей слишком неприятной.

Зачем это нужно? Для того чтобы ваш ребенок мог вам довериться и не бояться, что вы говорите одно, а на самом деле может произойти что-то совсем другое, неизвестное и опасное.

Соблюдайте обещания

Никогда не обещайте ребенку то, что вы не сможете выполнить. Лучше сразу скажите, что не сможете это выполнить или не уверены, что это удастся. Предварительно предупредите, что, то, чего ожидает ребенок, в сложившейся ситуации не сможет произойти.

Бывают ситуации, когда обстоятельства складываются таким образом, что вы не можете выполнить какое-либо обещание. В таком случае постарайтесь как можно раньше сообщить об этом ребенку. И объясните, почему так получилось. Да, она расстроится, но еще большим разочарованием для нее станут несбыточные ожидания.

Будьте осторожны с наказанием

Ваше обещание наказания не должно быть голословным. Если вы это сказали и объяснили, какое наказание будет за непослушание, то подумайте, сможете ли вы его реализовать в случае необходимости.

К примеру, вы предупредили, что не возьмете ребенка в следующую поездку за плохое поведение. Обдумайте заранее, действительно ли это реально. Если угрозу вы выполнить не сможете, то это, как ни странно, тоже подорвет доверие ребенка к вам.

Цените и уважайте детскую честность

Дайте понять ребенку, что его честность крайне важна для вас и поощряйте его желание поделиться с вами своими эмоциями, впечатлениями, переживаниями и чувствами. В будущем это поможет ребенку стать целостной личностью и уверенным в себе человеком.