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5 постных продуктов, которые лучше никогда не есть. И вот - почему

Фото: Какие постные продукты надо потреблять осторожно (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Великий пост 2025 начнется 3 марта и продлится до 19 апреля. В этот период многие люди обращают внимание на свой рацион, выбирая постные продукты. Однако, не все постные продукты одинаково полезны.

Какие 5 продуктов не стоит употреблять в пост - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Постные колбасы и деликатесы

Такие продукты часто содержат много сои, крахмала и других добавок, которые могут быть вредными для здоровья. Они также могут содержать много натрия, что может привести к повышению давления.

Белый хлеб

Белый хлеб, хотя и питательный, может способствовать набору веса, особенно если употреблять его в больших количествах. Лучше выбирать хлеб из муки грубого помола и ограничить его потребление до 2-3 ломтиков в день.

Жареный картофель

Жареный картофель, особенно на масле, является очень калорийным. Его не рекомендуется употреблять ежедневно. Лучше отдавать предпочтение запеченному или вареному картофелю, употребляя его умеренно и с большим количеством сырых овощей.

Продукты быстрого приготовления

Такие продукты, как лапша быстрого приготовления или супы в пакетиках, часто содержат много соли, жиров и искусственных добавок. Они имеют низкую питательную ценность и могут быть вредными для здоровья.

Постные сладости

Некоторые постные сладости, особенно те, что содержат гидрогенизированные жиры, могут быть опасными для здоровья. Лучше отдавать предпочтение сухофруктам и орехам.

Заметим, что пост - это не только ограничение в еде, но и духовное очищение. Выбирайте постные продукты с умом, отдавая предпочтение натуральным и полезным вариантам.

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В материале использованы следующие источники - ACC.ua, Zdorovia.com, сайт диетолога Татьяна Кихтевой.

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