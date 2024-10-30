Такими вы их еще не видели: 5 удивительных фактов об украинских классиках

Украинская литература полна увлекательных фигур и историй. Чего нам не рассказывают в школе о наших классиках, которые тоже были людьми со своими слабостями и странностями?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает пять фактов о выдающихся украинских литераторах, которые удивят вас своей уникальностью.

Иван Франко: псевдонимы и романтические приключения

Иван Франко, один из самых значительных украинских писателей, имел около ста псевдонимов, среди которых Джеджалик, Брут Хома, Мирон, Жив и Кремень.

Он был не только талантливым поэтом, но и незаурядным ловеласом. Франко считал, что у поэта должна быть женщина, а в идеале - каждый год другая. Проблем с девушками у него никогда не было, ведь Львов, где он прожил более сорока лет, был городом, вдохновляющим его творчество.

Он посвящал Львову множество стихов, демонстрируя свое увлечение этим городом. Львов действительно стал его домом, и его литературное наследие до сих пор остается неотъемлемой частью культурной идентичности этого города.

Иван Франко (фото: Википедия)

Николай Гоголь: мастер рукоделия и оригинальные привычки

Николай Гоголь, хоть и известный как гениальный писатель, имел необычные увлечения. Он вязал на спицах шарфы, шил платья для своих сестер и даже ткал пояса.

У Гоголя также была странная привычка спать сидя, а писать свои шедевры только стоя. Интересно, что он изобрел первый аттракцион, превратив ветряную мельницу в колесо обозрения, на котором катал крестьянских детей.

Гоголь оставил огромный след не только в украинской, но и в мировой литературе, поражая читателей своими произведениями, такими как "Ревизор" и "Мертвые души".

Николай Гоголь (изображение: Википедия)

Ольга Кобылянская: многоязычие и борьба за права женщин

Ольга Кобылянская с детства свободно владела немецким и польским языками, написав свои первые произведения именно на этих языках. Лишь позже она выучила украинский, став одной из самых выдающихся украинских писательниц.

Ее творчество сосредоточено на проблемах гендерного неравенства и эмансипации женщин. Кобылянская активно отстаивала права женщин в обществе и изображала их трудности в своих произведениях. Ее роман "Земля" стал важным шагом в развитии украинской литературы.

Ольга Кобылянская была не только мастером слова, но и символом борьбы за женские права, вдохновляя многих женщин на борьбу за свою свободу и равенство.

Ольга Кобылянская (фото: Википедия)

Иван Багряный: жизнь на грани смерти

Иван Лозовьягин, известный под псевдонимом Иван Багряный, имел множество псевдонимов, но больше всего запомнился именно этим. Он черпал вдохновение из произведений Николая Хвылевого, став важной фигурой в украинской литературе.

Багряный четырежды пытался убежать от советской власти и несколько раз убегал из-под ареста. Из-за постоянного преследования он всегда носил с собой цианистый калий, держа ампулу в лацкане пиджака на случай, если его поймают.

Его жизнь была полна опасности, но Багряный не сломался и продолжал бороться за права украинцев, оставив после себя глубокий след в истории. Его литературные произведения, такие как "Тигроловы", и дальше вдохновляют новые поколения.

Иван Багряный (фото: Википедия)

Марко Вовчок: роковая женщина украинской литературы

Марко Вовчок, настоящее имя которой Мария Вилинская, считается роковой женщиной украинской литературы. Она обладала уникальной способностью манипулировать мужчинами, которые теряли голову от ее чар.

Несмотря на мизогонные настроения некоторых современниц, ее влияние на мужчин было настолько сильным, что двое ее мужчин умерли на ее руках, а еще один покончил жизнь самоубийством из-за безответной любви. Отношения с Пантелеймоном Кулишем также были крайне драматичны; ее измена с Тургеневым оставила след в его сердце.

Кулиш, разгневанный ее изменой, начал распространять слухи, что произведения Марко Вовчок действительно написаны ее мужем. Сегодня Марко Вовчок остается загадочной фигурой в украинской литературе, вокруг которой до сих пор ведутся споры по поводу ее вклада и личности.

Марко Вовчок (фото: Википедия)