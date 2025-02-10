5 ошибок во время плавания в бассейне, которые вредят организму и старят тело

Положение голови

Плавание с поднятой головой является естественным инстинктом, но вызывает дисбаланс тела и ненужное напряжение шеи. Это также создает давление, которое может сделать вас напряженными.

Тренер советует смотреть как бы вниз. Представьте, что вы держите яблоко под подбородком. Ваша цель - нейтральное положение шеи.

Задержка дыхания под водой

В любом упражнении на суше у вас есть схема вдоха и выдоха, даже во время повышенных усилий. Задержка дыхания под водой может привести к недостатку кислорода и повышает риск утопления.

Непрерывно выдыхайте под водой (в идеале через нос), чтобы быть готовыми вдохнуть через рот, когда вы вынырнете на поверхность.

Плавание на одной скорости

Многие пловцы считают, что вы можете плыть только на одной скорости, что приводит к перенапряжению и ненужной усталости.

Стоит постоянно менять скорость плавания. Иногда просто приказать себе замедлиться срабатывает.

Вы держите бедра прямо

Часто люди полагаются на верхнюю часть тела или только на ноги, чтобы двигаться в воде. Но большая часть вашей силы исходит именно от бедер, потому что они контролируют как верхнюю, так и нижнюю часть тела, поэтому лишение себя этого движения замедлит ваш импульс.

Используйте мышцы пресса, это будет вращать ваше туловище и поможет быстрее толкать вас в воде.

Напрягать пальцы ног

Это распространенная ошибка, ведь голени и стопы должны быть расслаблены, стопы повернуты пальцами немного внутрь непрерывно вспенивают воду позади пловца. Ноги выполняют движения от бедра.

Нет сомнения, что плавание улучшит ваше здоровье, когда вам исполнится 50 лет. Повторяющиеся движения, легкое сопротивление и плавучесть помогают укрепить организм.