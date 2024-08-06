Снижают холестерин и улучшают пищеварение: вот какие бобы могут заменить даже мясо

В рационе каждого человека должны быть бобы, ведь они очень полезны для организма. Также есть один продукт, на который стоит обратить особое внимание, ведь он даже способен заменить мясо. Речь идет о нуте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Чем полезен нут

Помогает пищеварению

Клетчатка является важной частью пищеварения. В нуте имеется высокая доза растворимой клетчатки под названием рафиноза. Это помогает медленнее переваривать пищу, поскольку полезные бактерии расщепляют рафиноз.

Долго будете сытыми

Одна чашка вареного нута содержит 12,5 г клетчатки и 14,5 г белка. Это два питательных вещества, которые помогают быстрее ощущать сытость после еды.

Организму нужно больше времени, чтобы переваривать белок, чем другие питательные вещества, поэтому вы дольше будете чувствовать сытость. Белок также может помочь уменьшить гормоны голода, что в свою очередь помогает уменьшить аппетит.

Снизит уровень холестерина

Для оптимальной жизненной силы и энергии важно контролировать уровень холестерина.

Все потому, что высокий уровень холестерина может способствовать заболеваниям сердца, ожирению, инсультам и другим серьезным заболеваниям.

Нут насыщен клетчаткой, а продукты с высоким содержанием клетчатки могут помочь снизить уровень холестерина и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Укрепляет кости

Нут, как и многие другие бобовые, насыщен клетчаткой, магнием и кальцием. Они создают много чудес для тела, но одним из важнейших является построение более крепких и здоровых костей.

Риски для здоровья

Вы можете переборщить с калориями и жиром

Поскольку нут полезен, его не стоит есть сколько угодно. Хотя он является источником белка, клетчатки и многих полезных питательных веществ, он в большом количестве быстро накапливает калории и жировые компоненты.

Риск ботулизма

Несмотря на то, что риск заражения ботулизмом из-за консервов очень висок. Это серьезное заболевание встречается редко и вызывается бактериями, нарушающими нервную систему.

Иногда, когда консервы сохраняются неправильно, эти бактерии могут размножаться, особенно в растворах с низким содержанием соли, кислорода и сахара, таких как нут.