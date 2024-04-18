5 признаков того, что человек проявляет симпатию в переписке

Сообщение "доброго утра" и "спокойной ночи"

Когда вы кому-то нравитесь, он или она очень часто пишет сообщения, чтобы сказать "доброго утра" или "спокойной ночи". Это значит, что человек думает о вас, только проснувшись, и перед тем, как закончить свой день.

Однако не стоит волноваться, если он или она не всегда пишет эти сообщения, поскольку человек может быть с друзьями, уставший или телефон мог разрядиться.

Быстрый ответ и поддержание разговора

Еще один признак того, что вы нравитесь человеку - то, что он быстро отвечает. Он или она не будут оставлять вас на три часа без ответа - впрочем, конечно, если человек не занят.

А еще собеседник будет вдумчивым в своих ответах, чтобы поддержать разговор. Например, он не будет писать вам однословные ответы, а задавать много вопросов.

Если привычки в переписке надежны, это хороший знак для любых свиданий или планов, которые вы можете составить в будущем.

Комплименты

Психологи отмечают, что если кто-то делает комплимент в текстовом сообщении, это может свидетельствовать о привлекательности.

Это не ограничивается комплиментами вашему внешнему виду; собеседник может восхищаться чувством юмора, знаниями с определенной темы или вашей добротой - все эти качества привлекательны.

Если симпатия взаимна, вам поможет, если вы заметите это и ответите тем же.

Флирт с помощью смайликов

Подобно комплименту, признаком привлекательности для собеседника является то, что человек присылает вам кокетливый эмодзи, или, например, эмодзи-сердечко или эмодзи-лицо с двумя сердечками на месте глаз.

Планирование следующей встречи с вами

Если вы кому-нибудь нравитесь, он или она, скорее всего, будет планировать следующую встречу с вами. Желание встретиться с вами лично, а не продолжать переписываться, следует воспринимать как более серьезный признак симпатии.

Беззаботные планы свидетельствуют о том, что собеседник хочет видеть вас чаще, не оказывая при этом чрезмерного давления. Это оставляет получателю возможность ответить и выразить интерес, если он хочет развивать отношения дальше.