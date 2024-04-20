5 признаков того, что в авто нужно немедленно менять тормозную жидкость

Водителям следует постоянно следить за количеством тормозной жидкости в машине, ведь от этого зависит безопасность на дороге. Есть несколько признаков, указывающих на то, что пора заменять это вещество.

О том, как понять, что нужно менять тормозную жидкость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой Сhapel hill tire .

Как реагирует педаль тормоза при нажатии

Водителю стоит обратить внимание на то, что происходит, когда он нажимает на педаль тормоза - она кажется мягкой, губчатой, рыхлой или упругой? Если нужно нажимать тормозную педаль до упора, прежде чем авто замедлится, это признак необходимости замены тормозной жидкости.

Низкий уровень тормозной жидкости приведет к тому, что воздух заполнит щели в тормозной магистрали, что приведет к мягким тормозам. Губчатые педали тормоза могут быть опасными, особенно если водитель не обратится на техническое обслуживание при первых признаках проблемы.

Подсветка приборной панели ABS

Индикатор на приборной панели ABS указывает на проблему с антиблокировочной системой тормозов. Эта система предотвращает блокировку колес во время торможения, чтобы предотвратить занос и сохранить сцепление. Низкий уровень тормозной жидкости автоматически включает систему ABS, чтобы безопасно остановить автомобиль.

Неэффективное торможение

Тормоза должны быть быстрыми, любые задержки или трудности при замедлении или остановке автомобиля являются признаком того, что тормоза нуждаются в обслуживании. Такие проблемы могут являться признаком необходимости замены тормозной жидкости.

Среди других возможных причин - деформированные роторы, изношенные тормозные колодки или проблема с другим компонентом тормозной системы. Неэффективное торможение также может быть вызвано основной проблемой, такой как изношенный протектор шины, удары или стойки. Механик может проверить тормозную систему и подсказать, какое обслуживание необходимо для восстановления эффективности тормозов.

Удивительные звуки или запахи во время торможения

Если вы замечаете странные звуки во время торможения, это может быть вызвано низким уровнем тормозной жидкости или другой проблемой тормозной системы. Обычные звуки включают скрежет.

Запахи гари после резкого торможения могут означать, что у вас выгорела тормозная жидкость. В этом случае следует остановить автомобиль в безопасном месте и дать ему время остыть. Следует связаться с механиком, чтобы получить информацию и запланировать посещение сервисного центра. Вождение со сгоревшей тормозной жидкостью может привести к неисправности тормозов.

Регулярное техническое обслуживание

Когда ничего не помогает, вы можете вернуться к рекомендованному графику технического обслуживания для замены тормозной жидкости. В среднем вам понадобится промывать тормозную жидкость каждые 2 года или каждые 48 тысяч километров.

Регулярное техническое обслуживание в значительной степени зависит от манеры вашего вождения. Например, если вы, как правило, ездите по более коротким маршрутам с частыми торможениями, вам может понадобиться более частая промывка тормозной жидкости.