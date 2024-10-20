5 признаков, что вам пора срочно менять матрас

Может ли старый матрас стать причиной вашего плохого сна? Если каждое утро вы просыпаетесь уставшими и не чувствуете себя отдохнувшими, возможно, пора что-то изменить.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал Best Life рассказывает, какие признаки свидетельствуют, что пришло время покупать новый матрас.

Ваш матрас очень стар

Когда вы последний раз покупали свой матрас? Если это было более 10 лет назад, пора подумать о новом. Хотя вам может хотеться оставить матрас навсегда, помните о нагрузке, которую он испытывает ежедневно - перевороты ночью, потливость, изменения веса, возможно, появление ребенка, домашних животных или партнера.

Длительный срок эксплуатации приводит к износу материалов, что влияет на поддержание тела во время сна.

Матрас прогибается и имеет много горбов

Естественный износ неизбежен, но если ваш матрас стал горбатым и неровным - это сигнал к замене. Со временем наполнитель матраса может перемещаться, образуя неровности.

Это может означать, что ваше тело больше не получает необходимой поддержки и вызывает дискомфорт из-за неравномерного давления. Такая проблема встречается как в дешевых, так и в дорогих моделях, исчерпавших свой ресурс.

Вы просыпаетесь с болями

Одной из важнейших задач матраса является правильная поддержка вашего тела во время сна. Если вы постоянно просыпаетесь с болями в спине или суставах, это может свидетельствовать о том, что матрас больше не справляется со своей задачей.

Боль в спине является распространенной жалобой у тех, кто спит на старых или изношенных матрасах. Недостаточная поддержка приводит к неправильному положению позвоночника, что вызывает давление на мышцы и суставы.

Видны пружины матраса

Это касается как пружинных, так и гибридных матрасов - если вы видите или чувствуете пружины, проступающие через поверхность, пора искать новый.

Пружинные матрасы популярны среди многих людей, но у них более короткий срок службы по сравнению с другими видами матрасов. Обычно такие модели служат около 6-8 лет, и качество пружин может повлиять на их долговечность.

У вас ухудшаются аллергии

Старый матрас может усугубить аллергические симптомы. Пылевые клещи, являющиеся распространенным аллергеном, накапливаются в матрасах со временем.

Эти микроскопические создания процветают в теплых и влажных средах и питаются мертвыми клетками кожи. Их выделения могут вызвать аллергические реакции, вызывая чихание, кашель, зуд или заложенность носа.