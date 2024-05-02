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5 признаков плохого врача, которому не стоит доверять свое здоровье

Четверг 02 мая 2024 20:28
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5 признаков плохого врача, которому не стоит доверять свое здоровье Какие признаки указывают на непрофессионализм врача (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При любых проблемах со здоровьем нужно немедленно обращаться к врачу. Однако есть несколько сигналов, которые помогут задуматься, так ли уж хорош врач и не пора ли подыскать себе другого компетентного специалиста.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Врач вас не слушает или часто перебивает

Если врач не слушает ваши проблемы и постоянно перебивает, когда вы описываете свои симптомы, то это важный признак.

Врач и предприниматель Джули Кантор рассказала, что если врач не дает ответа на ваши вопросы или игнорирует их, то следует обратиться к другому специалисту. Такое поведение может означать, что врач не компетентен в своем деле.

К тому же, если он скорее хочет закончить прием, заполняет во время вашего визита карточки или слушает рассеянно, то к такому врачу лучше не приходить во второй раз. Если вы его не интересуете в вашу первую встречу, вряд ли вы сможете это сделать во второй раз.

Вас обвиняют в проблемах со здоровьем

Даже если ваши симптомы или состояние не имеют ничего общего с вашим образом жизни, но врач все равно навязывает, что именно вы виноваты в этом состоянии, то уходите от него.

Независимо от случившегося врач не должен вас в ничем винить, а только помочь облегчить состояние.

Гипердиагностика

Если врач назначает огромное количество дополнительных и иногда дорогостоящих анализов и исследований и не может объяснить их суть, это означает, что пришло время проанализировать его действия и проконсультироваться с дополнительным специалистом.

Хороший врач доступно объяснит каждое свое предназначение и дополнительные анализы.

Давит и пугает

В частности, если врач пытается давить на вас, не принимая во внимание ваши потребности и желания, то такой врач - не самый лучший вариант. Хороший врач должен подробно изложить план лечения, максимально рассказать о нем, а затем предоставить вам право выбора.

Старомодный

Важно, чтобы врач постоянно развился и совершенствовал свои знания. Все потому, что когда врач отказывается от современных способов лечения потому, что он в них не уверен, не ориентируется в новых тенденциях - это тоже повод сменить врача.

Раньше мы сообщали, как правильно общаться с семейным врачом.

Также мы писали, как оформить больничный, не ходя к врачу.

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