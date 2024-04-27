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Как правильно общаться с семейным врачом. Разъяснение НСЗУ

Суббота 27 апреля 2024 22:29
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Как правильно общаться с семейным врачом. Разъяснение НСЗУ Иллюстративное фото: в НСЗУ объяснили, как лучше общаться с семейным врачом (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине граждане могут заключить декларацию с семейным врачом. Однако стоит помнить правила общения между врачами и пациентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Пациенту при общении со своим врачом стоит быть вежливым - разговор начинать с приветствия. Также стоит сначала назвать свою фамилию и имя.

Во время приема у врача необходимо рассказать о причине обращения, когда врач спросит и напомнить результаты прошлого визита или обследования, если это важно.

«Если есть результаты исследований, которых нет в электронной медкарте, подготовьте их заранее. Отвечайте на уточняющие вопросы и не перебивайте врача", - пишут в НСЗУ.

С врачом не стоит разговаривать в грубой или агрессивной форме. Пациент не должен терпеть пренебрежительное отношение врача к себе. А если это произошло - сообщите руководителю медучреждения.

"Доверяйте своему врачу. Это означает, что вы выполняете его советы и назначения. И не требуете направлений на обследования, которые сами себе назначаете. Цените время семейного врача", - пишут в ведомстве.

Также с врачом не стоит переходить к разговорам, которые не касаются вашего здоровья.
Необходимо ценить личное время врача и не звонить ему после окончания рабочего дня, ночью.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения упростило способ получения электронного рецепта на лекарства. Первый е-рецепт можно получить без посещения врача.

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