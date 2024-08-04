5 невероятных фактов о пеликанах, которые вас удивят

Охота большой птицы

Если вы видели пеликана в деле, вы вряд ли забудете это зрелище. Эти птицы имеют длинные клювы и огромные крылья, а их главной особенностью является большой горловой мешок, растягивающийся от нижней челюсти до шеи.

Когда пеликан летит низко над водой, он широко открывает клюв, чтобы зачерпнуть рыбу. После этого мешок позволяет воде стекать, пока пеликан проглатывает свою добычу.

Американский белый пеликан в полете (фото: Википедия)

Рождественский пеликан на взлете (фото: Википедия)

Пеликаны умеют нырять

Существует от семи до восьми видов пеликанов в зависимости от источника. Они имеют сходный между собой неуклюжий вид, но отличаются по размеру, окрасу и поведению. Пеликаны могут весить от 2,7 до 13,6 килограмма и обитают на всех континентах, кроме Антарктиды.

Бурый пеликан обладает уникальной особенностью: он ныряет, чтобы ловить рыбу. Остальные виды пеликанов сначала загоняют рыбу на мелководье, и только потом ловят ее.

Три пеликана летят над водой (фото: Википедия)

Группа австралийских пеликанов (фото: Википедия)

Необычный мешок под клювом

Пеликаны относятся к виду Pelecaniformes, включающему около 50 видов водоплавающих птиц. Они имеют четыре перепончатых пальца, дышат ртом, а не ноздрями, и питаются морскими животными.

Главной особенностью пеликанов является большой эластичный мешок под клювом, который птица использует для ловли рыбы и фильтрации воды, чтобы оставить только пищу.

Колония бурых пеликанов (фото: Википедия)

Уникальная пищеварительная система

Американский белый пеликан имеет крючок на кончике верхней челюсти, помогающий им держать скользкую рыбу. Чтобы проглотить добычу, пеликан сначала выжимает воду из мешка. Если рыба велика, пеликан может манипулировать ею, чтобы она не застряла. Самый большой клюв имеет австралийский пеликан, его длина может достигать полметра.

Мешок пеликана имеет большую емкость, чем его желудок. Желудок может вместить до 3,79 литра пищи, а мешок - до 11,36 литра. Пеликаны не оставляют еду в клюве, она хранится в пищеводе.

Американские белые пеликаны на отдыхе (фото: Википедия)

Молодой бурый пеликан (фото: Википедия)

Кормление пеликанов: что в меню?

Пеликаны в основном едят рыбу, но иногда также охотятся на ящериц, лягушек, крабов и даже лобстеров. Они могут попытаться съесть мелких птиц, если они окажутся в их клюве. К примеру, в 2006 году пеликан в Лондоне проглотил голубя, что стало шоком для посетителей парка.

Иногда у пеликанов воруют добычу другие птицы, такие как чайки. Они отвлекают пеликанов, пока те пытаются проглотить рыбу, пока отдельная группа чаек будет вытаскивать ее за хвост.

Во время ухаживания самцы пеликанов могут вытягиваться и хлопать своими мешками и клювами.

Родители кормят птенцов частично переваренной рыбой, а старшие птенцы могут есть свежую рыбу из сумок родителей.

Пеликаны используют свои клювы и мешки для охлаждения в теплую погоду.

Они существуют уже более 40 миллионов лет и продолжают поражать своим поведением и адаптацией.

Кудрявый пеликан поедает пойманную рыбу (фото: Википедия)

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Американский белый пеликан во время брачного периода (фото: Википедия)

Бурый пеликан, ныряющий за рыбой (фото: Википедия)