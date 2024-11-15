5 несъедобных, но невероятно полезных грибов, обновляющих организм

Грибы - это не только источник пищевых продуктов, но и мощное природное лекарство. Некоторые несъедобные виды грибов, хотя и не предназначены для употребления в пищу, обладают целебными свойствами, помогая при различных заболеваниях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о полезных свойствах некоторых несъедобных грибов, их применении и влиянии на здоровье.
Чага (Inonotus obliquus) известна своими антиоксидантными свойствами, способствующими защите организма от раковых клеток и уменьшению воспаления. Экстракт чаги может помогать снижать уровень холестерина и сахара в крови, что полезно для людей с сердечно-сосудистыми и диабетическими проблемами.
Кроме того, ее противовоспалительные свойства помогают при желудочно-кишечных расстройствах, а также укрепляют иммунитет, защищая организм от вирусов и инфекций.
Различные виды трутовика, такие как трутовик серно-желтый и скошенный трутовик, традиционно используются в китайской медицине для лечения болезней крови, сердечно-сосудистых недугов и даже онкологии.
Этот гриб обладает мощными антибактериальными свойствами, а также может применяться для очищения организма от токсинов и поддержания здоровья кожи. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, трутовик также способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы.
Кордицепс (Cordyceps sinensis) особенно популярен среди спортсменов из-за его способности увеличивать выносливость и уровень энергии. Он оказывает положительное влияние на дыхательную систему, улучшает кровообращение и снижает утомление, что делает его популярным средством для восстановления после физических нагрузок.
Кроме того, кордицепс известен своими иммуномодулирующими свойствами, укрепляя защиту организма перед вирусами и бактериями.
Рейши (Ganoderma lucidum) еще называют грибом бессмертия благодаря его адаптогенным свойствам, которые помогают организму справиться со стрессом и снизить уровень тревоги.
Он способствует улучшению сна и понижению уровня кровяного давления. Кроме того, рейши известен своим положительным влиянием на работу печени, помогая ей очистить организм от вредных веществ.
Гриб веселка (Phallus impudicus) славится своими антибактериальными и противовирусными свойствами. Его используют для повышения иммунитета, особенно в сезон простуд и гриппа, а также для борьбы с разными вирусными инфекциями.
Веселка оказывает уникальное влияние на кожу, способствуя ее обновлению и заживлению повреждений. Благодаря содержанию биологически активных веществ она используется также в косметологии для уменьшения воспаления и улучшения общего состояния кожи.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты "Открытый лес", Apteka.ua, Википедия.