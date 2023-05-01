5 неправильных причин возвращения к своим бывшим: поверьте, будет еще хуже

Разрыв отношений - это всегда очень болезненно. И страдают обычно оба партнера, даже тот, кто стал инициатором. Особенно сложно, когда пара была вместе не один год - уже выработались определенные привычки, налажена жизнь, быт. И страх перед неизвестным, одиночество и проблемы, которые появляются после разрыва, подталкивают к возобновлению отношений.

Угрозы

Вы разорвали отношения, но партнер с таким решением не согласен. Он применяет эмоциональный шантаж и даже угрожает самоубийством. У вас появляется страх, что без вас он с ситуацией не справится и соглашаетесь побыть другом, начинаете его жалеть и снова втягиваетесь в отношения.

Однако такая жалость очень опасна! Чувство вины и страх за разрушение другого человека не должны быть основой любовных отношений. Не нужно возобновлять их из сострадания. Тем более, что вашему бывшему партнеру это сильно навредит - вы недооцениваете его самостоятельность и поэтому закрываете глаза на то, что взрослый человек вполне способен прожить без вас. Порой и даже лучше, чем раньше.

Еще такое возвращение граничит с эгоизмом и ревностью - речь не о любви, а об инстинкте обладания. Не всегда приятно осознавать, что расставание открывает новые возможности, а тот, кого мы считали слабее - вполне справляется со всем самостоятельно. По сути, представлять, что другой человек не может быть без нас - это значит, что вы лишаете его выбора.

Привычка

Часто отношения разваливаются из-за чрезмерной токсичности. Партнеру не хватает эмпатии, сочувствия, он недооценивает, плохо обращается. Но мы все равно возвращаемся, снова получаем раны и обрекаем себя на новые страдания. Почему? Да потому что эти отношения - это знакомая территория. Мы обрекаем себя на позицию жертвы, в которую нас толкает болезненная часть психики, воспроизводим уже знакомый сценарий и проживаем снова и снова то, что уже было.

Иногда кажется, что мы не можем расстаться именно с этим страданием - как будто потеряем какую-то часть себя, что-то важное. Именно отсюда все "да, он жестокий, но я его люблю" или "она стерва, но я без нее не могу".

Однако такую связь лучше разорвать и найти в себе силы не возвращаться назад. Можно влюбиться в человека, который этого не заслуживает, такое бывает. Но возобновлять отношения после разрыва - это уже делать выбор, деструктивный выбор. У такой пары нет будущего.

Социальное давление

Возобновить отношения - это снова вместе встречать Новый год или праздновать День рождения в уюте, без родственников, которые сочувствуют и дают советы: "Бедняга, как тебе тяжело… В прошлом году ты подарил (а) такой прекрасный подарок, а он (она) был (а) доволен…" Особенно сложно, когда после разрыва приходится вернуться к родственникам, а связь с общими друзьями становится натянутой.

Желание избежать всего этого может привести нас в прежние отношения - это избавит от ненужных разговоров, позволит оставаться на связи с друзьями, а не ловить на себе сочувствующие взгляды.

Конечно же расставание нарушает весь привычный уклад жизни, праздники, общение с другими людьми, традиции и многое другое. Но возвращаться к бывшему партнеру по этой причине - плохая идея. Лучше сказать всем близким, что вы разошлись. Попросить проявить тактичность и не донимать вопросам. А еще можно поделиться чувствами и попросить поддержки.

Чужое одобрение, мнение о том, с кем нам стоит быть, и даже возможность съездить в отпуск в том же составе компании, что и раньше - не стоит того, чтобы страдать в отношениях.

Дети

Очень частой причиной возобновления отношений становятся дети. И многие люди полагают, что это важная причина, так как детям нужно расти в полной семье. Но на самом деле, детям нужно расти в счастливой семье или со счастливыми родителями - по отдельности.

Когда родители остаются вместе ради ребенка и при этом несчастны - это нанесет еще большую травму ребенку, чем развод. А дети постарше будут все понимать и для них это станет непосильной ношей.

Им нужны ясные правила и любовь. Именно это важно, даже если развод взрослых становится для них источником беспокойства.

Поверьте, детям будет гораздо тяжелее выносить бремя принесенной ради них жертвы. Тем более, что в такой семье они научатся холодности, отсутствию заботы, отсутствию любви между мужем и женой.

Они будут видеть это каждый день, а в худшем случае - ссоры, споры и неприязнь взрослых. Расставшись друг с другом, родители остаются папой и мамой своим детям. И необязательно они должны находиться под одной крышей, чтобы ребенку было хорошо.

Комфорт

Увы, расставание так или иначе, тянет за собой определенные финансовые потери. Приходится по-новому строить бюджет, рассчитывать траты, арендовать жилье, а порой и устраиваться на новую работу, так как предыдущая не позволяет покрыть расходы.

Но возобновлять отношения из-за финансовых трудностей? Это очень двусмысленно и бесперспективно. Уровень жизни может снизиться без партнера, но разве возможность сохранить квартиру, машину - путь к личному благополучию?

Проблема на самом деле не столько в деньгах, сколько в невозможности договориться в состоянии конфликта. Даже при расставании нужно уметь сесть за стол и спокойно обсудить с партнером то, что вас волнует.

Самое сложное в расставании - это попрощаться с проектом того будущего, которое могло бы быть у нас вместе с партнером. И чтобы завершить эту связь, стоит помнить, что да, разрыв делает нас беднее, но в новых и счастливых отношениях мы станем богаче во всех смыслах.