5 неординарных способов провести летний отпуск

Тишина, покой и природа

Лучший вариант - поехать в Карпаты или просто на Западную Украину. Много живописных городков, сел и точек на нашей карте, где можно найти свежий воздух, тишину и покой. Остановиться стоит в частных усадьбах или арендовать этнодом - это способ нырнуть с головой в историю и культуру другого региона, почувствовать особенности быта.

Такие домики можно найти в интернете за очень доступные деньги или ехать машиной в определенный населенный пункт и уже на месте искать местных жителей, которые предлагают жилье в аренду.

Дом или дача в деревне

Такой способ отдыха тоже позволяет восстановить силы и почувствовать природу. Для этого нужно найти дом в селе или дачу - в любом населенном пункте и арендовать его на несколько недель или даже месяц.

Вы сможете собственноручно подоить корову или попасть стадо с местными, успеть вырастить какую-нибудь зелень, есть яблоки прямо с деревьев и гулять по местным тропам и узнавать историю определенного населенного пункта.

Искать дома советуем через интернет или опять же - выбрать место на карте и искать среди местных, потому что большинство не дает объявлений.

Велосипедные путешествия

Такой отдых будет очень бюджетным, но впечатлений вы получите очень многое. На велосипедах можно изучить горы, леса, поля и озера. Можно даже составить карту путешествия и отправляться - например, на целую неделю или даже две. И останавливаться только на ночлег и передышку.

Гастрономический туризм

В Украине в каждом регионе есть неповторимая кухня. И во многих регионах есть свои сыродельные, винодельческие, пасеки и разнообразные фермы, где можно отведать что-нибудь вкусное, посмотреть на что-то интересное и послушать невероятные истории.

Ищите не те маршруты, которые уже известны давно, а что-нибудь новое и интересное. Сейчас очень хорошо развивается фермерство и можно найти в каждой области что-нибудь интересное.

Отдых+обучение

Один из интересных видов отдыха, который набирает популярность – это отдых, сочетающий также духовные практики или обучение. Вы успеете насладиться природой, тишиной, найдете новых друзей и получите кучу интересных знаний.

Найти такие туры в "лагеря для взрослых" можно в интернете или поискать интересные ретриты, проводимые за городом.