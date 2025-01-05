5 недорогих устройств для "умного дома", которые существенно упрощают жизнь

Умная лампочка

Умные лампочки - это простой и доступный способ улучшить освещение в доме. Они позволяют регулировать яркость, цвет и даже создавать автоматические режимы освещения, которые подстраиваются во время суток.

С помощью приложения на смартфоне можно включать или выключать свет на расстоянии, что очень удобно, когда вы забыли выключить лампочку перед выходом из дома.

Кроме того, умные лампочки позволяют снизить потребление энергии благодаря использованию энергосберегающих технологий. Большинство моделей не слишком дороже традиционных лампочек, но их функционал значительно улучшает комфорт в вашем доме.

Умный термостат

Умный термостат позволяет вам контролировать температуру в доме без необходимости постоянно менять настройки вручную. С помощью приложения можно настроить автоматические режимы: например, снижать температуру, когда вы не дома, и увеличивать ее перед тем, как вернуться домой.

Также термостат может регулировать температуру в отдельных комнатах для достижения идеального климата в каждом уголке. Со временем это помогает сэкономить на расходах на энергию, поскольку система работает только тогда, когда это нужно.

Это устройство доступно по умеренной цене, однако может значительно снизить ваши расходы на коммунальные услуги.

Умный розеточный адаптер

Умный адаптер для розеток - это недорогое устройство, которое позволяет автоматизировать работу с различными электроприборами. Вы можете включать или выключать их с помощью смартфона, даже когда находитесь далеко от дома.

Это особенно полезно для таких приборов, как кофеварки, обогреватели или лампы, которые обычно остаются включенными, когда мы забываем их выключить. Умный адаптер также помогает вам контролировать энергопотребление, а значит, сэкономить на электроэнергии.

Кроме того, он имеет функцию таймера, благодаря чему вы можете задать автоматическое включение или выключение прибора в определенное время.

Недорогие "умные устройства" существенно упрощают нашу повседневную жизнь (фото: Freepik.com)

Умная камера безопасности

Умные камеры безопасности стали доступными для широкого круга пользователей и могут быть установлены в любом уголке вашего дома или на улице. Они позволяют вам следить за безопасностью вашего дома через мобильное приложение, получать уведомления о движении и других событиях.

Некоторые модели оснащены функцией ночного видения, двусторонней связью и даже возможностью записи видео в облаке. Они являются отличной альтернативой дорогим системам безопасности, обеспечивая при этом достаточный уровень защиты для вашего дома.

Умный замок для дверей

Умные замки для дверей - это еще одно недорогое, но очень удобное устройство для умного дома. Благодаря таким замкам вы можете открывать и закрывать двери с помощью смартфона, без необходимости использовать ключи.

Это особенно полезно, когда вы возвращаетесь домой с занятыми руками или когда нужно передать доступ к дому другим людям, не выходя из дома.

Некоторые модели замков можно настроить так, чтобы они автоматически открывались, когда вы подходите к двери. Кроме того, эти замки могут быть интегрированы с другими системами умного дома для еще большего удобства и безопасности.