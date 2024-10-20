5 лучших видов зелени, которые нужно есть украинцам

Чем полезна листовая зелень?

Зарегистрированный диетолог Эми Кимберлен рассказала, что листовая зелень наполнена витаминами, минералами и антиоксидантами.

К ним относятся витамины А, С, Е и К; кальция; калий; железо; магний; фолат; каротиноиды; флавоноиды; и многое другое.

Все они, как было показано, приносят пользу для уменьшения многих хронических болезней.

К ним относятся высокое давление, диабет и некоторые виды рака. Польза листовой зелени для здоровья включает в себя поддержку иммунной системы, укрепление здоровья сердца и мозга, поддержку прочности костей, борьбу с воспалениями, защиту зрения и т.д.

Также в нем низкое содержание калорий, углеводов, жира. Все листовые овощи полезны.

"Как правило, чем темнее зелень, тем больше питательных веществ она содержит", - говорит Кимберлен.

Однако некоторые листовые овощи вкуснее, и их легче есть сырыми в салатах, чем другие. Эксперты рекомендуют по возможности смешивать зелень салата. Разнообразие важно для того, чтобы вы получали разнообразные питательные вещества.

5 самых полезных видов зелени

Шпинат

Шпинат вкусный, универсален и невероятно питателен, что делает его лучшим выбором для салатов среди диетологов.

Шпинат - это суперпродукт, богатый витаминами А, С и К, а также калием, фолиевой кислотой и магнием. Две чашки сырого шпината содержат 300 микрограмм витамина K, что вдвое превышает вашу суточную норму, которая помогает поддерживать свертываемость крови и здоровье костей.

Эксперты отмечают, что шпинат также богат антиоксидантами, которые связаны с меньшим риском хронических заболеваний, и это отличный растительный источник железа, минерала, необходимого для производства эритроцитов.

2. Кейл или кудрявая капуста

Кейл принадлежит к семейству крестоцветных, группе овощей, богатых питательными веществами. Кроме полезной для кишечника клетчатки и белка, капуста наполнена витамином С, который помогает укрепить иммунную систему, стимулирует выработку коллагена и способствует заживлению.

Так выглядит кейл (скриншот)

Две чашки сырой капусты обеспечивают 55 мг витамина С, или 60% вашей суточной нормы. Эта зелень является хорошим немолочным источником кальция, поддерживающего здоровье костей и мышц. Она также содержит фолиевую кислоту, марганец, антиоксиданты и флавоноиды.

3. Рукола

Как и другая зелень, руккола богата витамином С, витамином А, фолиевой кислотой и магнием. Рукола является еще одним отличным источником витамина К, обеспечивающего почти 20% вашей суточной нормы в порции из двух чашек.

Рукола очень полезна (фото: fozzyshop.ua)

Рукола также наполнена полезными растительными соединениями и антиоксидантами. Было показано, что один из них, глюкозинолаты, оказывает противовоспалительное действие, которое может предотвращать различные заболевания и способствовать здоровью сердца и мозга.

4. Кресс-салат

Это насыщенное питательными веществами растение крестоцветных с пряным вкусом. Эксперты говорят, что кресс-салат является одним из самых полезных овощей, которые нужно есть.

Кресс-салат (фото: wikipedia.org)

5. Салат ромен

Ромен – это один из нескольких сортов салата, зеленых листьев, которые имеют более светлый цвет и хрустящую консистенцию. Он также наполнен питательными веществами.

Салат ромен богат витаминами А и К, а также кальцием, калием, железом и магнием, отмечают эксперты. Ромен также является отличным источником бета-каротина, предшественника витамина А и мощного антиоксиданта, поддерживающего здоровье глаз и защищающего клетки от свободных радикалов.

Салат ромен (фото: fozzyshop.ua)

Две чашки ромен обеспечивают около 5000 микрограмм бета-каротина, что значительно превышает суточную норму.