Полезна или нет. Медики развенчали главный миф о минералке и камнях в почках

Многие люди задаются вопросом, может ли газированная вода вызывать камни в почках. Связь между ними еще окончательно не доказана, но увеличение потребления воды газированной или негазированной - может снизить риск образования камней в почках.

Может ли газированная вода вызвать камни в почках?

Камни в почках - это твердые отложения из минералов и солей, которые образуются внутри ваших почек.

Не существует двойных слепых плацебо-контролируемых исследований, которые считаются золотым стандартом в медицинских опытах, чтобы определить, повышает ли газированная вода риск образования камней в почках.

"Это действительно недостаточно изучено", - рассказал доктор медицинских наук, доцент урологии в Медицинском колледже Бейлора Уэсли Майер.

Тем не менее, газированная вода теоретически может повысить риск образования камней в почках. Хотя исследования показали, что содержание минералов в газированной воде варьируется, что затрудняет однозначные выводы о том, как все газированные напитки могут влиять на риск образования камней в почках, эти напитки, как правило, содержат определенные стандартные ингредиенты.

Содержащийся в воде бикарбонат натрия потенциально может повысить ваши шансы на развитие камней в почках, потому что диета с высоким содержанием натрия является фактором риска. Но речь идет о постоянном употреблении такой воды, а не, если вы пьете ее очень редко. Но это все в теории.

И, на самом деле, есть шанс, что употребление газированной воды может снизить риск образования камней в почках.

"В целом, любое повышенное потребление негазированной или газированной воды должно снизить вероятность образования камней в почках", - сообщил доктор медицинских наук, сертифицированный уролог Филип Хекстра.

Недостаточное потребление жидкости является единственной наиболее распространенной причиной образования камней в почках.

Интересно, что кальций, содержащийся во многих газированных водах, может только помочь предотвратить образование камней в почках, а не вызывать их.