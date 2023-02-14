5 лучших ароматов на планете: облегчают боль, снимают стресс и улучшают настроение

С древних времен ароматы использовали для разных целей. Запахи помогали унять боль, повышали настроение, очищали воздух, улучшали настроение, а еще ароматы в Китае и многих странах Европы использовали в лечебных целях.

Какие 5 ароматов считаются самыми лучшими и как их можно использовать, рассказали в Woman's World.

Корица

С библейских времен корица ценилась в Израиле и Иордании за свои целебные свойства. Как отмечается в статье психологов Североамериканского журнала, аромат корицы способен улучшить настроение, повысить мотивацию, производительность и внимательность.

Корицу можно добавить в утренний чай или кофе, и глубоко вдыхать аромат во время употребления напитка.

Аромат хвои

Исследование показало, что запах хвои помогает снизить уровень стресса и напряжения, которые вызываются всплеском гормона кортизола. Ученые утверждают, что прогулки в сосновом лесу значительно улучшают состояние при стрессовых нагрузках.

Если рядом нет соснового леса, то можно использовать косметику с таким ароматом. Например, мыло с ароматом хвои или эфирные масла.

Сандаловое дерево

Практики аюрведической медицины в Индии добавляют сандаловое масло во многие косметические продукты. Это масло помогает стимулировать рост волос - в волосяных фолликулах содержатся рецепторы, схожие на те, которые находятся у человека в носу и помогают нам чувствовать запах. При активации сандаловым деревом этих рецепторов включается активная фаза роста волос.

Можно улучшить рост волос и другим путем - добавить 20 капель сандалового масла в бутылочку с водой, а потом этим спреем сбрызнуть подушку перед сном.

Кофейные зерна

Аромат кофе имеет свойства не хуже, чем сам напиток из них. Еще 400 лет назад в Эфиопии зерна кофе использовали для обострения мышления, концентрации и бдительности.

Кстати, согласно исследованию в журнале Consciousness and Cognition, для улучшения своих способностей и концентрации достаточно просто понюхать зерна и пить напиток не понадобится.

Мята

В Древнем Риме мяту использовали как лекарство. Например, Плиний Старший использовал отвар дикой мяты для облегчения при сильной головной боли.

Исследование, которое опубликовали в Frontiers in Neurology, показало, что нанесение геля с мятой (или ментолового) на лоб или виски эффективно снижает боль. В том числе и во время приступов мигрени.