5 самых дорогих картин в мире: сколько они стоят и в чем их уникальность

"Обмен" Виллема де Куинга

Эта картина была написана в 1955 году в стиле абстрактного экспрессионизма и стала одной из самых дорогих картин мира. В 2015 году ее приобрел миллиардер Кен Гриффин за 300 млн долларов.

Она изображает эмоциональные и отвлеченные пейзажи Нью-Йорка, передавая хаос и энергию городской жизни. Сюжет картины выглядит как комбинация цветов, взаимодействующих между собой, что характерно для стиля де Куинга.

Это произведение, являющееся шедевром абстракционизма, сейчас хранится в частной коллекции в США. Именно благодаря этому полотну де Куинг получил широкую популярность среди коллекционеров и критиков.

Картина "Обмен" Виллема де Куинга (изображение: Википедия)

"Игроки в карты" Поля Сезанна

Поль Сезанн создал несколько вариантов этой картины между 1890 и 1895 годами. Одна из них была продана в 2011 году за рекордные 250 млн долларов.

Картина изображает двух мужчин, играющих в карты, воплощающих суть постимпрессионизма, где каждая деталь важна для передачи эмоций. Произведение отражает интенсивность и концентрацию момента, свойственные всему творческому процессу Сезанна.

Сезанн экспериментировал с формами и цветами, стремясь предоставить объекты в их наиболее натуральной форме. Сегодня эта картина хранится в одной из самых престижных коллекций искусств, оставаясь важным этапом в истории живописи.

Картина "Игроки в карты" Поля Сезанна (изображение: Википедия)

"Номер 17A" Джексона Поллока

Эта абстрактная работа в технике дриппинга была создана в 1948 году и продана за 200 млн долларов в 2015 году. Поллок, известный по своим хаотическим композициям, повлиял на развитие абстрактного экспрессионизма. Его картины часто смотрятся как спонтанный взрыв эмоций, отражающий внутренние переживания автора.

Важным элементом является использование нетрадиционных техник, таких как капание краски на холст, что придавало особую текстуру картинам. Поллок изменил понимание живописи, выходя за рамки классических форм. Картина хранится в частных коллекциях, что позволяет большему числу людей познать это революционное искусство.

Картина "Номер 17A" Джексона Поллока (изображение: Art-room.com.ua)

"Когда свадьба?" Поля Гогена

Картина была написана в 1892 году во время пребывания Гогена на Таити, и в 2014 году она была продана за 210 млн долларов.

Гоген использовал яркие цвета и экзотические мотивы, чтобы изобразить глубокие эмоции и ощущения, связанные с его опытом на острове. Произведение также имеет символическое значение, рассматривая тему обещания и любви в новом мире.

Это одна из самых известных работ художника, олицетворяющая его желание воспроизвести "первобытное" искусство, свободное от европейских ограничений. Хотя на картине изображена сцена с простым сюжетом, каждый ее элемент имеет глубокий смысл, который можно интерпретировать по-разному.

Картина "Когда свадьба?" Поля Гогена (изображение: Википедия)

"Спаситель мира" Леонардо да Винчи

Картина "Спаситель мира" является одной из самых известных и дорогих работ Леонардо да Винчи. Она была продана на аукционе в 2017 году за рекордные 450 млн долларов, став самым ценным произведением искусства в мире на тот момент.

Она изображает Иисуса Христа в виде спасителя, благословляющего правой рукой и держащего сферу в левой. Это изображение, в отличие от многих других, передает глубокое чувство покоя и внутренней силы благодаря исключительному владению техникой живописи.

Известно, что это единственный оригинал "Спасителя мира", созданный художником, поскольку большинство других работ да Винчи не сохранилось до наших дней в первоначальном виде. Картина находится в частной коллекции и ее редко можно увидеть на публичных выставках, что только придает ее значимости и культовости в истории искусства.

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи (изображение: Википедия)