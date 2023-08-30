5 наибольших изменений в польских школах, о которых нужно знать украинским детям

Обучение в польских школах в этом году немного изменится. В частности, образовательный процесс начнется 4-го сентября, а не 1-го. А также появится новый предмет и креативный подход для изучения польского языка.
О 5 крупнейших нововведениях в польских школах пишет YAVP.PL.
Предмет "Основы предпринимательства" заменят "Бизнес и менеджмент". Его будут преподавать в 1 и 2 классах средней школы (лицеи, техникумы, профессиональные школы). Для изучения предмета создадут электронную учебную платформу.
Этот курс поможет усовершенствовать навыки командной работы учеников. В программе будет понижено макроэкономическое содержание в пользу личных финансов. Дети будут учиться анализировать текущие и местные бизнес-кейсы.
С 2027 года Бизнес и менеджмент можно будет выбирать для сдачи экзамена на аттестат зрелости (матуры).
В этом году базовую программу по изучению польского языка дополнят компьютерными играми This War of Mine (11 Bit Studios) и Gra Szyfrów. Первая игра предназначена для учеников последних классов средних школ, вторая - для младших.
Министерство образования и науки Польши таким нововведением хочет подчеркнуть, что образовательная сфера идет в ногу с современным миром, в котором живет молодое поколение. Со временем в программу обучения введут больше игр.
В 7-8 классах начальной школы, а также лицеях и техникумах введут новый предмет - латинский язык и культура. Он будет только как замена для второго иностранного языка для желающих.
Этот предмет позволит ученикам шире ознакомиться с наследием античной культуры. Педагоги отмечают, что хотят показать школьникам влияние латинского языка и древней греко-римской культуры на европейские языки и культуру более поздних веков. При этом не будут заставлять детей зубрить известные фразы наизусть.
В программу учебного предмета "Техника" за 4-6 класс добавят раздел, который будет касаться правил использования транспорта и поведения на дороге. Школьникам будут объяснять, как пользоваться электросамокатами, которые становятся все популярнее для передвижения.
С сентября появится возможность продлить срок обучения максимум на 2 года для учеников, которые:
Также продолжат положение о возможности приема ребенка с инвалидностью или ученика с инвалидностью в специальный детский сад, дошкольное отделение специальной начальной школы, специальную школу, специальный учебно-воспитательный центр или специальный учебно-воспитательный центр для ребенка-инвалида.
Руководителю школы или другого учебного заведения продлили возможность определять или корректировать учебный план в соответствии с потребностями, которые могут возникнуть в связи с обучением детей из Украины. Но перед этим он должен согласовать эти изменения с педагогическим и родительским советами.
Ранее мы писали о 5 крупнейших изменениях в украинских школах, которые будут введены уже в этом году.
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