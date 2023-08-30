5 наибольших изменений в польских школах, о которых нужно знать украинским детям

Внедрят новый предмет

Предмет "Основы предпринимательства" заменят "Бизнес и менеджмент". Его будут преподавать в 1 и 2 классах средней школы (лицеи, техникумы, профессиональные школы). Для изучения предмета создадут электронную учебную платформу.

Этот курс поможет усовершенствовать навыки командной работы учеников. В программе будет понижено макроэкономическое содержание в пользу личных финансов. Дети будут учиться анализировать текущие и местные бизнес-кейсы.

С 2027 года Бизнес и менеджмент можно будет выбирать для сдачи экзамена на аттестат зрелости (матуры).

Польский язык будут учить с помощью компьютерных игр

В этом году базовую программу по изучению польского языка дополнят компьютерными играми This War of Mine (11 Bit Studios) и Gra Szyfrów. Первая игра предназначена для учеников последних классов средних школ, вторая - для младших.

Министерство образования и науки Польши таким нововведением хочет подчеркнуть, что образовательная сфера идет в ногу с современным миром, в котором живет молодое поколение. Со временем в программу обучения введут больше игр.

Компьютерные игры станут частью школьной программы (фото: GettyImages)

Латина станет вторым иностранным языком, а предмет "Техника" - обновят

В 7-8 классах начальной школы, а также лицеях и техникумах введут новый предмет - латинский язык и культура. Он будет только как замена для второго иностранного языка для желающих.

Этот предмет позволит ученикам шире ознакомиться с наследием античной культуры. Педагоги отмечают, что хотят показать школьникам влияние латинского языка и древней греко-римской культуры на европейские языки и культуру более поздних веков. При этом не будут заставлять детей зубрить известные фразы наизусть.

В программу учебного предмета "Техника" за 4-6 класс добавят раздел, который будет касаться правил использования транспорта и поведения на дороге. Школьникам будут объяснять, как пользоваться электросамокатами, которые становятся все популярнее для передвижения.

Продлят срок обучения для некоторых учеников

С сентября появится возможность продлить срок обучения максимум на 2 года для учеников, которые:

имеют справку о необходимости получения специального образования, изданную в связи с инвалидностью (с сохранением принципа окончания общего среднего образования до конца учебного года в календарном году, в котором им исполнится 24 года)

посещают общеобразовательную школу в районном учебно-воспитательном центре, колонии для несовершеннолетних и приюте для несовершеннолетних, не воспользовавшихся продлением срока обучения в основной школе на первой или второй ступени обучения

Продлят действие правил по обучению детей с особыми потребностями

Также продолжат положение о возможности приема ребенка с инвалидностью или ученика с инвалидностью в специальный детский сад, дошкольное отделение специальной начальной школы, специальную школу, специальный учебно-воспитательный центр или специальный учебно-воспитательный центр для ребенка-инвалида.

Руководителю школы или другого учебного заведения продлили возможность определять или корректировать учебный план в соответствии с потребностями, которые могут возникнуть в связи с обучением детей из Украины. Но перед этим он должен согласовать эти изменения с педагогическим и родительским советами.