Генетически злые: 5 самых агрессивных пород собак

Питбуль

Эта порода считается одной из самых опасных в мире. Эти собаки специально выводились, чтобы убивать.

Они умны и могут держать эмоции под контролем. Не раздражаются по пустякам и не задираются с другими собаками. Для нападения им нужна действительно серьезная причина.

Питбули любят детей, охотно играют с ними. Но с совсем маленьким ребенком оставлять наедине опасно: он может неосторожно испугать животное и спровоцировать нападение.

Питбуль (фото: wikipedia)

Ротвейлер

Сначала эта порода выводилась для гона крупного рогатого скота. Сейчас эти породы очень популярны как сторожевые собаки.

Их активный характер в комплексе с крепким телосложением и защитными инстинктами делают ротвейлеров склонными к агрессии.

Ротвейлер (фото: wikipedia)

Доберман

Доберман - порода короткошерстных служебных собак, выведенная в Германии. Такая собака очень ловкая, умная и смелая, атлетическая с хорошо развитой мускулатурой и быстро учится.

Доберман (фото: wikipedia)

Немецкая овчарка

Эта порода собак выведена в Германии в 1899 году. Породу вывели специально для ухода за овцами, поэтому собаку и называют овчаркой.

Если вы не найдете времени на социализацию и дрессированные овчарки, возникнут проблемы с непокорностью и собаки будут вести себя агрессивно.

Немецкая овчарка (фото: wikipedia)

Акита

Это одна из самых крупных японских собак, на протяжении длительного времени их привлекали к охоте на крупных зверей: кабана, оленя, медведя.

Одна из сложностей породы - желание доминировать в собачьей среде. При этом привлекаются выдающиеся бойцовские качества собаки.

Главная задача владельца - не упустить акита из-под контроля, используя при этом исключительно ласку, похвалу и поощрение. Образ милого щенка с постоянно улыбающейся мордашкой может быть весьма обманчивым.

Акита (фото: wikipedia)