5 надежных способов избавиться от ошибок автокоррекции на iPhone

Добавьте свои слова в контакты

Словарь вашего iPhone берет слова из вашей адресной книги. В следующий раз, когда автокоррекция изменит правильное слово на что-то другое, просто откройте приложение "Контакты" на вашем iPhone и создайте новый контакт.

Используйте поле "Имя" для добавления столько слов, сколько хотите, каждое отделяя пробелом. Когда закончите, сохраните контакт и попробуйте напечатать любое из этих слов где-либо на вашем iPhone. Вы заметите, что все они будут легко печататься, без красных линий подчеркивания, и будут добавлены в словарь iPhone.

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Используйте функцию замены текста

Вы также можете использовать функцию замены текста для решения этой проблемы. Это не самый изящный метод, но он работает.

Перейдите в Настройки, затем "Основные", "Клавиатура" и "Замена текста". Нажмите кнопку "+" в правом верхнем углу и добавьте слово, которое хотите добавить, в оба поля - фраза и сокращение. Сохраните это и повторите эти шаги для каждого слова, которое вы хотите добавить в словарь вашего iPhone.

После этого, когда вы начнете вводить эти слова, они появятся в предложениях автокоррекции и их будет намного легче набирать.

Lifehacker)

Постоянно исправляйте автокоррекцию

Еще один способ исправить неправильные слова на вашем iPhone - использовать предложения слов, которые появляются прямо над клавиатурой.

Когда вы вводите слово, если орфография не распознана, оно появится в кавычках в этих предложениях слов. Нажмите на это предложение, и оно должно быть добавлено в словарь вашего iPhone. Иногда вам может потребоваться сделать это несколько раз, прежде чем этот метод сработает.

Lifehacker)

Сброс словаря для удаления опечаток

Иногда ваш iPhone может запомнить неправильные написания. Если старые ошибки преследуют вас, автоматически исправляя слова на неправильное написание, возможно, стоит рассмотреть более радикальный подход - сброс словаря клавиатуры iPhone.

Это удалит все пользовательские слова из словаря и позволит начать сначала. Вы можете сделать это, перейдя в Настройки, затем "Основные", далее "Сброс" и “Сбросить словарь клавиатуры”.

Lifehacker)