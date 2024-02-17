5 надежных сортов огурцов, которые стоят "копейки" и заваливают урожаем

5 сортов огурцов с огромным урожаем - неприхотливые и стойкие

Арктика - гибридный сорт огурцов, устойчивых к мучнистой росе, табачной мозаике, паутинному клещу и тле. Арктику можно сеять как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах. Плоды будут с мякотью без пустот, вкусными и с ярко-зеленой кожицей

- гибридный сорт огурцов, устойчивых к мучнистой росе, табачной мозаике, паутинному клещу и тле. Арктику можно сеять как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах. Плоды будут с мякотью без пустот, вкусными и с ярко-зеленой кожицей Беттина - устойчивый самоопыляющийся сорт. Огурцы не боятся слабого освещения и низких температур, дают ранний урожай, устойчивый к мучнистой росе, пероноспорозу, кладоспориозу.

- устойчивый самоопыляющийся сорт. Огурцы не боятся слабого освещения и низких температур, дают ранний урожай, устойчивый к мучнистой росе, пероноспорозу, кладоспориозу. Директор - неприхотливый сорт, который не боится распространенных болезней и вредителей. Плоды будут большими и сочными, без пустот., отлично подходят для засолки, маринования и транспортировки

- неприхотливый сорт, который не боится распространенных болезней и вредителей. Плоды будут большими и сочными, без пустот., отлично подходят для засолки, маринования и транспортировки Кураж - этот ранний и самоопыляющийся сорт дает сладкие и хрустящие огурцы. Плоды не боятся основных болезней, растут длинными и вяжутся пучками

- этот ранний и самоопыляющийся сорт дает сладкие и хрустящие огурцы. Плоды не боятся основных болезней, растут длинными и вяжутся пучками Доломит - голландский сорт дает сверхранний урожай. Огурцы будут хрустящими и сладкими, они не боятся вирусов и кладоспориоза.

Выбор семян огурцов для теплицы - важные моменты

При выборе сорта огурцов для теплицы важно учитывать климат. Если вы живете в регионе, где летом очень жарко, следует выбрать сорт, устойчивый к жаре. Если вы живете там, где прохладно даже летом, вам следует выбрать сорт, устойчивый к холоду.

Кроме этого, вам стоит заранее подумать, как вы хотите использовать огурцы. Если вы хотите их мариновать - выбирайте сорт, который хорошо подходит именно для этого. Если вы хотите есть огурцы свежими, стоит выбрать сорт со вкусной кожицей и мякотью без косточек.