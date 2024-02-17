5 надежных сортов огурцов, которые стоят "копейки" и заваливают урожаем

Начинается период рассады и высадки растений в открытый грунт. И самое время подобрать урожаные сорта огурцов для теплиц, ведь каждый огородник хочет получить огромный урожай и не переживать, что все труды пойдут на смарку из-за вредителей и болезней.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие сорта огурцов для теплиц порадуют вас вкусным урожаем.
Во время написания материала были использованы источники: "Агро City", "Агрікс", "Аптека садівника".
При выборе сорта огурцов для теплицы важно учитывать климат. Если вы живете в регионе, где летом очень жарко, следует выбрать сорт, устойчивый к жаре. Если вы живете там, где прохладно даже летом, вам следует выбрать сорт, устойчивый к холоду.
Кроме этого, вам стоит заранее подумать, как вы хотите использовать огурцы. Если вы хотите их мариновать - выбирайте сорт, который хорошо подходит именно для этого. Если вы хотите есть огурцы свежими, стоит выбрать сорт со вкусной кожицей и мякотью без косточек.
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