5 надійних сортів огірків, які коштують "копійки" та завалюють врожаєм

Починається період розсади та висадки рослин у відкритий ґрунт. І саме час підібрати врожайні сорти огірків для теплиць, адже кожен городник хоче отримати величезний урожай і не хвилюватися, що вся праця піде на смарку через хвороби.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які сорти огірків для теплиць потішать вас смачним врожаєм.
Під час написання матеріалу було використано джерела: "Агро City", "Агрікс", "Аптека садівника".
При виборі сортів огірків для теплиці важливо враховувати клімат. Якщо ви живете в регіоні, де влітку дуже спекотно, слід обрати сорт, стійкий до спеки. Якщо ви живете там, де прохолодно навіть влітку, вам слід обрати стійкий до холоду сорт.
Крім того, вам варто заздалегідь подумати, як ви хочете використовувати огірки. Якщо ви бажаєте їх маринувати - обирайте сорт, який добре підходить саме для цього. Якщо ви хочете їсти огірки свіжими, варто обрати сорт зі смачною шкіркою та м'якоттю без кісточок.
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