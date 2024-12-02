5 молитв, которые защитят от зла и нечистой силы

Молитва против всякого зла

Душе Господній, Душе Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, Непорочна Діво, Ангели, Архангели і Святі з неба, зійдіть на мене.



Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною. Віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро.



Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольські опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом.



Спали ці всі види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене, ані жодного іншого створіння на цьому світі.



Наказую силою Всемогутнього Бога, в ім’я Ісуса Христа Спасителя, через заступництво Непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв’язані св. Михаїлом-Арганлегом, св. Гавриїлом, св. Рафаїлом, нашими Ангелами-Хоронителями, розчавлені п’ятою Пресвятої Непорочної Діви Марії. Амінь.

Молитва против чар (с греческого ритуала)

Господи, наш Боже, володарю віків, Всемогутній і Вседержителю, Ти усе створив і усе перемінюєш своєю волею. Ти у Вавилоні змінив в росу вогонь печі у сім раз сильніше розпаленої, ніж звичайно; захоронив і врятував своїх трьох святих юнаків. Ти - вчитель і лікар душ наших. Ти - Спаситель для тих, хто до Тебе прибігає. Тебе призиваємо і просимо, знешкодь і прожени силу злого духа, усяку присутність і затії сатани; усякий шкідливий вплив; всі чари і вроки злих і лукавих людей, що шкодили Твоєму слузі (ім’я). Учини, щоб замість заздрощів і почарування отримав багатство дібр, сили, успіхів у житті і любові. Ти, Господи, Чоловіколюбче, простягни Свою всесильну правицю і прийди на поміч і відвідай Твій образ, зішли йому ангела миру, непереможного опікуна душі і тіла, щоби віддаляв і проганяв усяку ворожу силу, всяку отруту і чари людей підступних і заздрісних. Так, щоби захоронений ТВОЇМ ПОКРОВОМ Твій молільник заспівав Тобі: "Господь є моїм охоронцем, що може вчинити мені людина".



Не боятимуся зла, бо Ти зі мною, Ти - мій Бог, моя сила, мій могутній Господь, Господь миру, Отець майбутнього віку.



Просимо Тебе, Господи, наш Боже, змилуйся над Твоїм образом і визволи Твого слугу від усякої шкоди чи загрози, що походить від чарів, підтримай його і охорони від усякого зла. Через заступництво Преблагословенної і Славної Владичиці нашої Богородиці, Вседіви Марії, осяйних Архангелів і всіх Твоїх святих. Амінь.

Молитва от обольщения дьявола

Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, визволи нас від облесливости богомерзенного, злохитрого антихриста, який скоро прийде. Визволи мене від хитрощів його і захисти всіх духовних отців наших, і всіх нас, духовних дітей, і всіх християн від підступних сіток його, розставлених в просторах Твого спасіння. І не дай нам, Господи, боятися страху диявольського більше, ніж страху Божого, і допоможи нам не відступати від Тебе і від Святої Церкви Твоєї. Дай нам, Господи, постраждати і померти за ім’я Твоє Святе і віру нашу, дай нам ніколи не відректися Тебе, допоможи нам не прийняти тавра антихриста, і не поклонитися йому. Дай нам, Господи, сльози за гріхи наші щодня і щоночі й помилуй нас, Господи, в день Страшного Суду. Амінь.

Молитва от врагов

Господи Ісусе! Почуй молитви мої щирі, збережи душу мою чистою, а думки добрими. Допоможи захиститися від скверни, злими людьми насланої. Істинно вірую в допомогу Твою та в благословення Твоє. Амінь

Молитва к ангелу-хранителю о защите

О, заступнику Божий, виконай волю Господа і спаси грішного раба (ваше ім’я). Допоможи подолати всі випробування від негараздів, лайливих слів, образ, заздрості, лестощів, злості і від лукавого. Не залишай мене без підтримки своєї. Амінь.