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5 мини-сериалов, которые станут вашими любимыми. От сюжетов по коже мурашки

Сериалы на один вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы в поисках интересной истории, которую можно посмотреть за вечер или на выходных, вам отлично подойдут мини-сериалы. Сюжеты бывают настолько интересными, что от них почти невозможно оторваться.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 мини-сериалов, которые заставят затаить дыхание.

"Полуночная месса"

Этот триллер не оставит равнодушными всех, кто любит мистические истории и очень запутанные сюжеты. На отдаленном острове начинают происходить очень странные события, все меняется сразу после того, как туда приехал молодой пастор. Виноват ли он в том, что происходит?

 

"Самый громкий голос"

Мини-сериал расскажет о мужчине, которому удалось построить фантастическую карьеру. Речь идет о Роджере Эйлсе - он стал одним из основателей Fox News. Вам будет интересно посмотреть, как простой человек добивается успеха и при этом упорно борется за право на собственное мнение. Но есть ли у него секреты?

 

"Милдред Пирс"

В центре сюжета - женщина, которая жила с мужем-тираном. От него она родила двоих детей и много лет жила в аду, который тот устроил. Затем главная героиня решается на побег, но жизнь с детьми и без денег очень нелегко. Справится ли она с этим?

 

"И не осталось ни одного"

Еще одна мистическая история, в которой 8 незнакомцев окажутся на острове. Туда их приглашают не просто так. Все гости станут подозреваемыми, но "судить" их будет ужасный палач. Кто на самом деле виноват?

 

"Дикая река" (Сэвидж Ривер)

А этот криминальный триллер расскажет о девушке, которая провела всю молодость в тюрьме. Затем она вернется в маленький городок, чтобы попытаться начать все с чистого листа. Впрочем, никто не хочет забывать о ее прошлом. Сможет ли главная героиня найти шанс на новую жизнь?

 

К слову, недавно мы называли 7 лучших сериалов января, которые нельзя пропустить.

Кроме этого, уже вышла подборка, в которую попали самые ожидаемые кинематографические премьеры.

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