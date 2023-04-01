5 мифов о питании во время беременности, в которые до сих пор верят: узнайте правду

Нужно есть за двоих

По словам эксперта, это ничем не обоснованный миф, ведь в первом триместре в свою суточную норму калорий не нужно ничего добавлять.

Если вы вынашиваете одного ребенка, во втором триместре вам могут понадобиться дополнительных 340 калорий, а в третьем - 450.

Для справки нутрициолог приводит примеры продуктов и количество калорий в них:

50 граммов сникерса - 242 калории

75 граммов круассана - 304 калории

90 граммов банана - 85 калорий

2 яйца - 155 калорий

Беременным нельзя пить кофе

Ольга объясняет, что, конечно, потребление следует ограничить или снизить. Однако 1-2 чашки совершенно не помешают, особенно если кофе придает вам сил.

"Исследования показывают, что умеренное потребление кофеина (менее 200 граммов в день) не способны спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. Не забывайте, что кофеин также есть в шоколаде и чае", - объясняет специалист.

От перекусов разовьется диабет

Не стоит ограничивать себя в еде, если вы действительно ощущаете голод. Для беременных нормально есть 3-7 раз в день. Если же эту норму сократить до двух или одного, то могут возникать вопросы получения женщиной всех необходимых нутриентов. Кроме того, режим питания зависит от калорийности, состояния здоровья, сна и отсутствия или наличия токсикоза.

Каждое утро нужно пить свежевыжатые фреши

Миф о пользе свежевыжатых соков уже давно развеяли, однако есть люди, которые в него до сих пор верят. Миф заключается в том, что в свежих соках будто бы содержатся питательные вещества из фруктов.

Однако на самом деле соки - это огромная доза сахара и углеводов, не насыщающих организм. Суточная норма сахара для взрослых - 25 граммов, а в одном стакане сока - примерно 250, то есть в 10 раз больше!

Нужно соблюдать гипоаллергенную диету

Этот миф существует в связи с аллергиями у детей. Если беременная будет соблюдать такую диету, то якобы сможет избежать развития аллергии у малыша. В таком случае из рациона следует исключить молоко, арахис, яйца, глютен. Это создает сильный дефицит в ее рационе.

В 2018 году Комитет по токсичности химических веществ в пищевых товарах пришел к выводу, что нет оснований избегать аллергенных продуктов во время беременности. Это не влияет на развитие аллергии у ребенка.