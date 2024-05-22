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5 масштабных изменений, которые появятся в следующей модели iPhone. Он превзойдет iPhone 15 Pro Max по всем параметрам

Среда 22 мая 2024 13:58
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5 масштабных изменений, которые появятся в следующей модели iPhone. Он превзойдет iPhone 15 Pro Max по всем параметрам 5 самых больших изменений, которые, по слухам, появятся в iPhone 16 Pro Max (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Чем ближе сентябрьская презентация Apple, на которой будут представлены смартфоны линейки iPhone 16, тем больше появляется информации о новинках. Согласно слухам, iPhone 16 Pro Max будет больше, чем его предшественник, получит более узкие рамки вокруг экрана, улучшенную камеру и множество других обновлений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, который связанный с продукцией Apple.

Содержание

Увеличение в размерах

По данным нескольких источников, iPhone 16 Pro Max увеличится в размерах, что потенциально сделает его самым большим iPhone за всю историю. Размер устройства составит 6,9 дюйма (по сравнению с 6,7 дюйма) и, как ожидается, будет выше и шире, чем прошлогодний iPhone 15 Pro Max.

Толщина останется прежней, но вес немного увеличится из-за большего размера. Если быть точным, это будет первое увеличение размера iPhone со времен серии iPhone 12. Для тех пользователей, которые предпочитают телефон меньшего размера, это станет еще одним ударом.

5 масштабных изменений, которые появятся в следующей модели iPhone. Он превзойдет iPhone 15 Pro Max по всем параметрам

iPhone 16 Pro Max увеличится в размерах (фото: MacRumors)

Большой экран

Сообщается, что в своих моделях iPhone 16 Pro Apple будет использовать технологию Border Reduction Structure (BRS). Это позволит более компактно и эффективно размещать схемы под дисплеем, что приведет к еще более тонким рамкам.

В прошлом году Apple уменьшила лицевые панели на моделях iPhone 15 Pro с помощью литья под низким давлением, или LIPO, чтобы уменьшить размер границы дисплея до 1,5 миллиметров (по сравнению с 2,2 миллиметра на моделях iPhone 14).

5 масштабных изменений, которые появятся в следующей модели iPhone. Он превзойдет iPhone 15 Pro Max по всем параметрам

Размеры экранов iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro (фото: Instagram/theapplehub)

Мощная камера

Ожидается, что iPhone 16 Pro Max будет оснащен более совершенной основной камерой на 48 МП. Это будет усовершенствованный многослойный сенсор Sony IMX903, который значительно улучшит качество фотографий и видео в темноте и при недостаточном освещении.

Кроме того, разрешение сверхширокоугольной камеры увеличится до 48 МП, а для предотвращения бликов при съемке, на линзы будет нанесено специальное антибликовое покрытие "atomic layer deposition".

5 масштабных изменений, которые появятся в следующей модели iPhone. Он превзойдет iPhone 15 Pro Max по всем параметрам

Камера iPhone 16 Pro Max будет составлять 48 МП (фото: Unsplash)

Увеличенная емкость аккумулятора

По мнению аналитика Минг-Чи Куо, Apple будет использовать аккумуляторные элементы с повышенной плотностью энергии, что должно обеспечить более длительный срок службы батареи, возможно, даже при использовании аккумулятора того же размера, что и в существующих моделях.

Ранние слухи также предполагают, что обе модели iPhone 16 Pro будут использовать технологию многоярусного аккумулятора, что может привести к увеличению емкости и срока службы.

По другим слухам, iPhone 16 Pro‌ Max в этом году сможет похвастаться еще большим временем автономной работы - более 30 часов (по сравнению с 29 часами у iPhone 15 Pro Max).

5 масштабных изменений, которые появятся в следующей модели iPhone. Он превзойдет iPhone 15 Pro Max по всем параметрам

Автономная работа iPhone 16 Pro‌ Max может составлять 30 часов (фото: Unsplash)

Большая емкость хранилища

Будущие модели Apple iPhone 16 Pro Max будут доступны с новым максимальным объемом памяти 2 ТБ, что поставит их в один ряд с iPad Pro. Говорят, что этот шаг является результатом недавнего перехода Apple на флэш-память NAND с четырехуровневыми ячейками (QLC) более высокой плотности.

Использование QLC NAND может позволить Apple разместить больше памяти в меньшем пространстве, и это дешевле, чем NAND с трехуровневыми ячейками (TLC), которые используются в нынешних iPhone.

5 масштабных изменений, которые появятся в следующей модели iPhone. Он превзойдет iPhone 15 Pro Max по всем параметрам

Как выглядит хранилище на iPhone и iPad (Фото: Medium)

Раньше мы писали, что появились первые качественные изображения iPhone 16 с новым дизайном.

У нас также есть материал о том, что iPhone 16 получит "фишку", которая решит главную проблему предыдущих моделей.

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