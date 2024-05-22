5 масштабных изменений, которые появятся в следующей модели iPhone. Он превзойдет iPhone 15 Pro Max по всем параметрам

Чем ближе сентябрьская презентация Apple, на которой будут представлены смартфоны линейки iPhone 16, тем больше появляется информации о новинках. Согласно слухам, iPhone 16 Pro Max будет больше, чем его предшественник, получит более узкие рамки вокруг экрана, улучшенную камеру и множество других обновлений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors , который связанный с продукцией Apple.

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Увеличение в размерах

По данным нескольких источников, iPhone 16 Pro Max увеличится в размерах, что потенциально сделает его самым большим iPhone за всю историю. Размер устройства составит 6,9 дюйма (по сравнению с 6,7 дюйма) и, как ожидается, будет выше и шире, чем прошлогодний iPhone 15 Pro Max.

Толщина останется прежней, но вес немного увеличится из-за большего размера. Если быть точным, это будет первое увеличение размера iPhone со времен серии iPhone 12. Для тех пользователей, которые предпочитают телефон меньшего размера, это станет еще одним ударом.

iPhone 16 Pro Max увеличится в размерах (фото: MacRumors)

Большой экран

Сообщается, что в своих моделях iPhone 16 Pro Apple будет использовать технологию Border Reduction Structure (BRS). Это позволит более компактно и эффективно размещать схемы под дисплеем, что приведет к еще более тонким рамкам.

В прошлом году Apple уменьшила лицевые панели на моделях iPhone 15 Pro с помощью литья под низким давлением, или LIPO, чтобы уменьшить размер границы дисплея до 1,5 миллиметров (по сравнению с 2,2 миллиметра на моделях iPhone 14).





Размеры экранов iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro (фото: Instagram/theapplehub)

Мощная камера

Ожидается, что iPhone 16 Pro Max будет оснащен более совершенной основной камерой на 48 МП. Это будет усовершенствованный многослойный сенсор Sony IMX903, который значительно улучшит качество фотографий и видео в темноте и при недостаточном освещении.

Кроме того, разрешение сверхширокоугольной камеры увеличится до 48 МП, а для предотвращения бликов при съемке, на линзы будет нанесено специальное антибликовое покрытие "atomic layer deposition".





Камера iPhone 16 Pro Max будет составлять 48 МП (фото: Unsplash)

Увеличенная емкость аккумулятора

По мнению аналитика Минг-Чи Куо, Apple будет использовать аккумуляторные элементы с повышенной плотностью энергии, что должно обеспечить более длительный срок службы батареи, возможно, даже при использовании аккумулятора того же размера, что и в существующих моделях.

Ранние слухи также предполагают, что обе модели iPhone 16 Pro будут использовать технологию многоярусного аккумулятора, что может привести к увеличению емкости и срока службы.

По другим слухам, iPhone 16 Pro‌ Max в этом году сможет похвастаться еще большим временем автономной работы - более 30 часов (по сравнению с 29 часами у iPhone 15 Pro Max).

Автономная работа iPhone 16 Pro‌ Max может составлять 30 часов (фото: Unsplash)

Большая емкость хранилища

Будущие модели Apple iPhone 16 Pro Max будут доступны с новым максимальным объемом памяти 2 ТБ, что поставит их в один ряд с iPad Pro. Говорят, что этот шаг является результатом недавнего перехода Apple на флэш-память NAND с четырехуровневыми ячейками (QLC) более высокой плотности.

Использование QLC NAND может позволить Apple разместить больше памяти в меньшем пространстве, и это дешевле, чем NAND с трехуровневыми ячейками (TLC), которые используются в нынешних iPhone.

Как выглядит хранилище на iPhone и iPad (Фото: Medium)