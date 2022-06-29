5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото)

Укрзалізниця назвала найкращі вокзали в Україні. Вони знаходяться в Одесі, Запоріжжі, Харкові, Рівному та Івано-Франківську. Рейтинг складено на підставі відгуків пасажирів, які вони залишили через QR-коди на вокзалах.

У матеріалі Styler читайте про цікаві факти про ці вокзали і дивіться фото звідти.

Вокзал в Одесі

На першому місці рейтингу знаходиться залізничний вокзал в Одесі.

Перший вокзал в Одесі був побудований в 1884 році, існуюча будівля побудована в 1952 році. Розташований на Привокзальній площі між Куликовим Полем і Привозом.

Цікаво, що перша будівля являла собою будову у вигляді літери "П", звернену короткою частиною з головним входом на привокзальну площу по осі вулиці Пушкінської. Під час Другої світової війни будівля була зруйнована, але потім її відновили.

Вокзал в Одесі (фото: ru.wikipedia.org/wiki)

Вокзал в Запоріжжі

Станція Олександрівськ I(тоді вона так називалася) побудована в 1873 році при створенні Лозово-Севастопольської залізниці, коли 15 листопада 1873 року було відкрито регулярний рух вантажних і пасажирських поїздів на ділянці Лозова-Олександрівськ.

Остання реконструкція вокзального комплексу проходила в період з 2000 року по 2002 рік. У серпні 2002 року завершилася реконструкція будівлі вокзалу Запоріжжя 1.

Залізничний вокзал у Запоріжжі (фото: ru.wikipedia.org)

Вокзал у Харкові

Перша будівля вокзалу на Архієрейській Леваді побудована за проектом архітектора А.Тона в 1869 році. Спочатку його пропускної здатності цілком вистачало, але кількість проходять через вокзал поїздів збільшувалася з кожним роком. Тому незабаром було вирішено його розширити - процес реконструкції тривав з 1896-го по 1901 рік.

Перша будівля харківського вокзалу (Фото skyscrapercity.com)

Сучасну будівлю створили архітектори Г. Волошин, Б.Мезенцева і Е. Лимар. Його відбудували до листопада 1952 року. І зараз вокзал - одне з найкрасивіших харківських будівель сталінської епохи, що запам'ятовується характерними башточками і портиком, який підтримують 10 колон з білого інкерманського каменю.

Так виглядає вокзал у Харкові зараз (фото: ru.wikipedia.org)

Вокзал в Рівному

Рівне - пасажирська та вантажна залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці. Станція Рівного розміщена на перетині двох ліній Здолбунів — Ковель та Здолбунів — Удрицьк. Вона запрацювала в 1873 році.

Рівняни хрестилися і розбігалися в різні боки, коли побачили вперше величезний транспорт, що рухався з боку Здолбунова. У людей перехоплювало подих від побаченої картини, через те, що поїзд подавав гучні сигнали, сопів паром і з шаленим гуркотом наближався до станції.

Коли диво техніки зупинилося, глядачі з обережним інтересом розглядали" чудовисько", яке так їх злякало.

Залізничний вокзал в Рівному був відкритий в 1873 році (фото: ru.wikipedia.org)

Вокзал в Івано-Франківську

Залізничний вокзал був побудований в місті Станіславі (колишня назва міста) в 1866 році. Ця дата зафіксована на металевих стовпах на пероні станції.

Вокзал увійшов в історію електрифікації міста як перша споруда, яка була освітлена електричною лампою. Роботи проводила компанія "Сіменс і Гальске", перші лампи загорілися 13 січня 1897 року.

До речі , вокзал має найбільшу фасадну ширину з усіх вокзалів України.

Залізничний вокзал в Івано-Франківську (фото: ru.wikipedia.org)