ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото)

Новость на русском →
Середа 29 червня 2022 14:29
5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото) УЗ назвала найкращі вокзали (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця назвала найкращі вокзали в Україні. Вони знаходяться в Одесі, Запоріжжі, Харкові, Рівному та Івано-Франківську. Рейтинг складено на підставі відгуків пасажирів, які вони залишили через QR-коди на вокзалах.

У матеріалі Styler читайте про цікаві факти про ці вокзали і дивіться фото звідти.

Вокзал в Одесі

На першому місці рейтингу знаходиться залізничний вокзал в Одесі.

Перший вокзал в Одесі був побудований в 1884 році, існуюча будівля побудована в 1952 році. Розташований на Привокзальній площі між Куликовим Полем і Привозом.

Цікаво, що перша будівля являла собою будову у вигляді літери "П", звернену короткою частиною з головним входом на привокзальну площу по осі вулиці Пушкінської. Під час Другої світової війни будівля була зруйнована, але потім її відновили.

5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото)

5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото)Вокзал в Одесі (фото: ru.wikipedia.org/wiki)

Вокзал в Запоріжжі

Станція Олександрівськ I(тоді вона так називалася) побудована в 1873 році при створенні Лозово-Севастопольської залізниці, коли 15 листопада 1873 року було відкрито регулярний рух вантажних і пасажирських поїздів на ділянці Лозова-Олександрівськ.

Остання реконструкція вокзального комплексу проходила в період з 2000 року по 2002 рік. У серпні 2002 року завершилася реконструкція будівлі вокзалу Запоріжжя 1.

5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото)Залізничний вокзал у Запоріжжі (фото: ru.wikipedia.org)

Вокзал у Харкові

Перша будівля вокзалу на Архієрейській Леваді побудована за проектом архітектора А.Тона в 1869 році. Спочатку його пропускної здатності цілком вистачало, але кількість проходять через вокзал поїздів збільшувалася з кожним роком. Тому незабаром було вирішено його розширити - процес реконструкції тривав з 1896-го по 1901 рік.

5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото)Перша будівля харківського вокзалу (Фото skyscrapercity.com)

Сучасну будівлю створили архітектори Г. Волошин, Б.Мезенцева і Е. Лимар. Його відбудували до листопада 1952 року. І зараз вокзал - одне з найкрасивіших харківських будівель сталінської епохи, що запам'ятовується характерними башточками і портиком, який підтримують 10 колон з білого інкерманського каменю.

5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото)Так виглядає вокзал у Харкові зараз (фото: ru.wikipedia.org)

Вокзал в Рівному

Рівне - пасажирська та вантажна залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці. Станція Рівного розміщена на перетині двох ліній Здолбунів — Ковель та Здолбунів — Удрицьк. Вона запрацювала в 1873 році.

Рівняни хрестилися і розбігалися в різні боки, коли побачили вперше величезний транспорт, що рухався з боку Здолбунова. У людей перехоплювало подих від побаченої картини, через те, що поїзд подавав гучні сигнали, сопів паром і з шаленим гуркотом наближався до станції.

Коли диво техніки зупинилося, глядачі з обережним інтересом розглядали" чудовисько", яке так їх злякало.

5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото)

Залізничний вокзал в Рівному був відкритий в 1873 році (фото: ru.wikipedia.org)

Вокзал в Івано-Франківську

Залізничний вокзал був побудований в місті Станіславі (колишня назва міста) в 1866 році. Ця дата зафіксована на металевих стовпах на пероні станції.

Вокзал увійшов в історію електрифікації міста як перша споруда, яка була освітлена електричною лампою. Роботи проводила компанія "Сіменс і Гальске", перші лампи загорілися 13 січня 1897 року.

До речі , вокзал має найбільшу фасадну ширину з усіх вокзалів України.

5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото)5 кращих вокзалів України: як вони виглядають та цікаві факти про них (фото)Залізничний вокзал в Івано-Франківську (фото: ru.wikipedia.org)

Вам буде цікаво прочитати, ТОП–10 найбезпечніших курортів України.

Також дивіться, що в мережі показали фотографію найдорожчого ринку в Києві в 70-их роках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя