ТОП–10 найбезпечніших курортів України

Цей рік приніс нам найбільші випробування за всю історію покоління. Коронокриза 2020-2021, як виявилося, була "квіточками" порівняно з війною, яку розв’язала росія 24 лютого. Та природа не зважає на це і робить свій кругообіг. І ми не помітили, як за вікном заквітувало літо. А літо – це традиційний період дитячих канікул, відпусток та відпочинку. І хоча, наразі, не усі працюють у звичному режимі, дітей потрібно оздоровлювати. Тай дорослим потрібно хоч якийсь час провести без сирен тривоги, вибухів і втрат.

Першою незвичною і неприємною новиною для літнього відпочинку є відсутність доступу до моря. Азовське море під окупацією, а побережжя Чорного моря, на жаль, заміноване. Другою неприємністю відпочинкового сезону Літо-2022 є ускладнений доступ до заморських курортів: літаки не літають, чоловіків за кордон не пускають, та й ціна "кусається".

З іншого боку, ніхто не знає на скільки затяжною буде ця війна. Тому більшість громадян намагається зайвий раз не витрачати гроші на вітер. Зрештою, у такий час, краще мати заощадження і якщо витрачати, то лише на здоров’я рідних і близьких в Україні, при цьому зберігаючи на ринку курортних послуг робочі місця і продукувати надходження податків до державного бюджету.

Залишаються гори. І гори Карпати є найкращою локацією для відпочинку цього літа.

Ми підібрали ТОП-10 курортів, де можна відпочити незважаючи на будь-які військові загрози. Це курорти, які знаходяться на безпечній відстані від зони бойових дій, великих промислових міст, залізниць та транспортних вузлів і мають розвинуту курортну інфраструктуру. Тут вас не турбуватимуть сирени повітряної тривоги і точно не впаде якась випадкова російська ракета. Це місця спокою, затишку, лікування, оздоровлення і відпочинку. Місця, де можна насолодитися тишею, зосередитися, зібратися думками і спланувати свій завтрашній день без тривоги, страху і паніки. Як колись, до війни…

БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ КУРОРТИ

СХІДНИЦЯ – курортне містечко на Львівщині, розміщене на безпечній відстані: від Дрогобича – 25 км, а від Борислава – 15 км. Найближча залізнична станція у Трускавці знаходиться на відстані 23 км. Крім того, Східниця, від усіх міст Дрогобицької агломерації, захищена першим Карпатським хребтом, який сягає висоти 750 м. над рівнем моря. Навіть в умовах застосування хімічної зброї по найближчих містах – Східниця перебуватиме у безпеці. Курорт Східниця також цікавий тим, що він має найкраще транспортне сполучення і пропонує послуги тимчасового проживання від п’ятизіркових готелів до приватних садиб. Здебільшого готелі, як наприклад чотиризірковий СПА – готель "Респект Карпати", надають послуги трансферу від залізничних вокзалів міст Львова, Стрия, Трускавця і Сколе. Східниця – це бальнеологічний курорт, де можна відпочити в безпеці, відновити своє здоров’я і, за потреби, полікуватися природними мінеральними водами, які славляться своїми цілющими властивостями і прекрасними смаковими якостями.

ПОЛЯНА – курорт на Закарпатті. Як і Східниця, Поляна відома мінеральним водами і забезпечує якісний відпочинок та лікування. На курорті Поляна досить розвинута туристична інфраструктура, яка задовольнить запити будь-якого мандрівника. Саме селище розташоване у гірському закутку на відстані 10 км від найближчої залізничної станції Свалява.

ШАЯНИ – закарпатський курорт розташований поблизу державного кордону з Румунією. До найближчого великого Закарпатського міста Мукачеве – 84 км. Найближча залізнична станція знаходиться у місті Хуст за 18 км. Тут є достатня кількість готельних закладів, в тому числі і тризіркові. Курорт відомий своїми мінеральними джерелами та термальними водами.

СОЛОТВИНО – закарпатський курорт, який знаходиться біля кордону з Румунією. І хоча в Солотвино є залізниця, та це тупикова станція Ужгородського відділку Львівської залізниці. З іншого боку сюди курсує потяг №13 від самого Києва. Найближчі крупне місто – Мукачево знаходиться на відстані 125 км. Солотвино цікаве тим, що тут є термальні джерела, які лікують дихальні шляхи.

ГІРСЬКОЛИЖНІ КУРОРТИ

БУКОВЕЛЬ – курорт на Івано-Франківщині. Це цілий район найрізноманітніших готельних закладів на любий смак. Палітра помешкань включає від п’ятизіркового "Radisson Blu" до приватних садиб. Останнім часом курорт Буковель створює індустрію літнього відпочинку, тому тут є чим зайнятися не тільки взимку. Навіть залізнична станція у Ворохті, яка знаходиться за 10 км. не несе загрози, оскільки більшість готельних комплексів функціонує за гірським хребтом.

СЛАВСЬКЕ – курорт на Львівщині. І хоча влітку на лижах не покататися, це затишний закуток Карпат, який багатий на чудові краєвиди, швидкоплинні струмки та потічки. Район Славська має велику кількість пропозицій для мандрівників. І хоча через станцію Славське йде залізниця Ужгород - Львів, довкола села, в радіусі 15 км розкидано кілька десятків затишних готельчиків та приватних садиб, які захищені від залізниці гірськими хребтами, де можна чудово провести літо.

ПЛАЙ – лижний курорт, який знаходиться високо в Карпатах біля села Плав'є на Львівщині. До найближчої залізничної станції Сколе 30 км. Довколишні села багаті садибами та міні - готелями, які здаються для мандрівників.

МИГОВО – лижний курорт у Чернівецькій області. І хоча він знаходиться лише за 9 км від залізничної станції Берегомет – це тупикова станція, яка використовується для приміських потягів. В Мигово і довколишніх селах останнім часом введено в експлуатацію з десяток різних об’єктів індустрії гостинності.

КУРОРТНІ РЕГІОНИ

ВЕРХОВИНА – район в Івано-Франківській області, який останнім часом стрімко нарощує туристичний потенціал. За останні роки, у навколишніх високогірних селах, було побудовано з десяток різних закладів індустрії гостинності. Природа і чисельні цікаві локації сприяють розвитку туризму в цьому регіоні. До найближчої залізничної станції у Ворохті 31 кілометр, що робить цю місцину, як і Східницю, абсолютно захищеною від будь-яких атак ворога.

МІЖГІР’Я – високогірний туристичний район, який розташований в районі озера Синевир, на відстані 40 км від залізничної станції Воловець. Тут від села Майдан до села Синевир ви знайдете десятки садиб і міні-готелів, яким не страшна навіть ядерна війна.

Не втрачайте літо-2022!