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Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)

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Київ, Понеділок 20 червня 2022 14:56
Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото) Як виглядала Бессарабка в 70-их роках (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали фотографію найдорожчого ринку в Києві в 70-их роках. Йдеться про Бессарабський ринок, який городяни називають "Бессарабкою".

Знімок торгової точки опублікували на сторінці "Старі фото Києва".

"1972 рік. Київ. День на Бессарабському ринку. Знімав Томас Тейлор Хаммонд (Hammond) (США)", - підписали серію кадрів.

Як виглядала Бессарабка в 1972 році

Відзначимо, що на фото можна побачити ціни того часу. Також приємно, що всі написи - українською мовою.

Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Як виглядав Бессарабський ринок в 1972 році (фото: facebook.com/groups/retrophotokyiv)

Як зараз виглядає Бессарабка

Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)Бессарабський ринок у 2022 році (фото: zagranitsa.com)

Для довідки

Зазначимо, що будівля побудована в 1910-1912 роках за проектом архітектора Генріха Гая на гроші відомого київського цукрозаводчика Лазаря Бродського, заповідані їм після смерті. Ринок відкрили в липні 1912 року.

У 1980-ті роки ринок мало не знищили. Передбачалося, що на його місці побудувати транспортну розв'язку. В даний час будівля ринку є комунальною власністю — належить комунальному підприємству КП "Бессарабський ринок". Він вважається найдорожчим в столиці.

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