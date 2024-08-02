7 легких упражнений по пилатесу для формирования крепких мышц живота
Пилатес известен своей способностью укреплять и тонизировать мышцы. Точные движения пилатеса направлены не только на поверхностные мышцы пресса, но и на глубокие стабилизирующие.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Подъем ног и головы
Лягте на спину, подняв ноги и руки по бокам. Поднимите голову, шею и плечи над ковриком, вытянув ноги под углом 45 градусов.
Раскатывайте руки вверх-вниз, делая вдох на пять счетов и выдыхая.
Подъем ног и головы (фото:eatthis.com)
Движения туловищем
Лягте на спину, вытянув руки над головой и выпрямив ноги.
Медленно приподнимите верхнюю часть тела, потянувшись к пальцам ног. После этого снова плавно лягте.
Движение туловищем (фото:eatthis.com)
Растяжка одной ноги
Лягте на спину, вытянув руки над головой и выпрямив ноги.
Медленно отведите верхнюю часть тела от коврика, потянувшись к ноге, которая тоже приподнята.
Растяжка одной ноги (фото: eatthis.com)
Боковая планка с подъемом ног
Начните в положении боковой планки, расположив локоть под плечом, а ноги ровные.
Поднимите верхнюю ногу как можно выше и опустите вниз
Выполните от 8 до 10 повторений на каждой стороне.
Боковая планка (фото:eatthis.com)
Крест-накрест
Лягте на спину, положив руки за голову и согните колени к груди.
Поднимите голову, шею и плечи над ковриком.
Вытяните правую ногу, одновременно поворачивая туловище, чтобы подтянуть правый локоть к левому колену. Сделайте тоже самое с другой ногой.
Продолжайте чередовать по 10-12 повторений на каждую сторону.
Крест-накрест (фото:eatthis.com)
Ножницы
Лягте на спину, вытянув ноги. Поднимите голову, шею и плечи над ковриком.
Опустите правую ногу к коврику, одновременно потянув левую ногу к себе. Поменяйте ноги.
Ножницы (фото:eatthis.com)
V-образное упражнение
Лягте на спину, согните колени, ступни прижмите к коврику.
Поднимите верхнюю часть тела и ноги в V-образную форму, балансируя на ягодицах.
Вытяните руки к пальцам ног и задержитесь на несколько секунд.
Выполните от 6 до 8 повторений.
V-образное упражнение (фото:eatthis.com)
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