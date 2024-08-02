7 легких упражнений по пилатесу для формирования крепких мышц живота

Пилатес известен своей способностью укреплять и тонизировать мышцы. Точные движения пилатеса направлены не только на поверхностные мышцы пресса, но и на глубокие стабилизирующие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Подъем ног и головы

Лягте на спину, подняв ноги и руки по бокам. Поднимите голову, шею и плечи над ковриком, вытянув ноги под углом 45 градусов.

Раскатывайте руки вверх-вниз, делая вдох на пять счетов и выдыхая.

Подъем ног и головы (фото:eatthis.com)

Движения туловищем

Лягте на спину, вытянув руки над головой и выпрямив ноги.

Медленно приподнимите верхнюю часть тела, потянувшись к пальцам ног. После этого снова плавно лягте.

Движение туловищем (фото:eatthis.com)

Растяжка одной ноги

Лягте на спину, вытянув руки над головой и выпрямив ноги.

Медленно отведите верхнюю часть тела от коврика, потянувшись к ноге, которая тоже приподнята.

Растяжка одной ноги (фото: eatthis.com)

Боковая планка с подъемом ног

Начните в положении боковой планки, расположив локоть под плечом, а ноги ровные.

Поднимите верхнюю ногу как можно выше и опустите вниз

Выполните от 8 до 10 повторений на каждой стороне.

Боковая планка (фото:eatthis.com)

Крест-накрест

Лягте на спину, положив руки за голову и согните колени к груди.

Поднимите голову, шею и плечи над ковриком.

Вытяните правую ногу, одновременно поворачивая туловище, чтобы подтянуть правый локоть к левому колену. Сделайте тоже самое с другой ногой.

Продолжайте чередовать по 10-12 повторений на каждую сторону.

Крест-накрест (фото:eatthis.com)

Ножницы

Лягте на спину, вытянув ноги. Поднимите голову, шею и плечи над ковриком.

Опустите правую ногу к коврику, одновременно потянув левую ногу к себе. Поменяйте ноги.

Ножницы (фото:eatthis.com)

V-образное упражнение

Лягте на спину, согните колени, ступни прижмите к коврику.

Поднимите верхнюю часть тела и ноги в V-образную форму, балансируя на ягодицах.

Вытяните руки к пальцам ног и задержитесь на несколько секунд.

Выполните от 6 до 8 повторений.

V-образное упражнение (фото:eatthis.com)