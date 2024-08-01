5 лучших тренировок с ходьбой для формирования стройного тела

Ходьба представляет собой отличную форму упражнений с небольшой нагрузкой, которая может помочь получить стройное тело и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Включив интервальные тренировки в свой распорядок ходьбы, вы сможете ускорить сжигание калорий, ускорить метаболизм и эффективнее тонизировать мышцы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Силовая ходьба

Она сочетает в себе быструю ходьбу с интервалами повышенной интенсивности, что делает ее эффективной тренировкой для формирования стройного тела и сжигания жира.

Начните с 5 минут разминки в комфортном темпе.

Увеличьте скорость ходьбы, где вы идете в сложном, но стабильном темпе. Сохраняйте этот быстрый темп в течение 2 мин. После чего идите 1 минуту в более медленном темпе.

Выполните пять циклов быстрой ходьбы и восстановления.

Завершите 5 минутным расслаблением в спокойном темпе.

Интервальная ходьба в гору

Ходьба в гору вовлекает больше мышц и увеличивает интенсивность тренировки, помогая формировать ноги, ягодичные мышцы и мышцы тела.

Найдите холм с умеренным наклоном или установите беговую дорожку под наклоном.

Начните с 5 минут разминки на ровной поверхности. Начните идти в гору в сложном, но управляемом темпе, так пройдите 1 минуту.

Спуститесь с холма и пройдите по ровной поверхности в среднем темпе в течение 2 минут, пока восстановятся силы.

Повторите цикл ходьбы вверх и восстановление в течение 5 раз.

Скоростная интервальная ходьба

Чередуя периоды быстрой ходьбы и восстановления, вы сможете сжечь больше калорий и улучшить сердечно-сосудистую форму.

Начните с 5 минутной разминки в комфортном темпе. Максимально увеличьте скорость и пройдите в таком темпе 3 минуты.

Замедлите темп до умеренного и пройдите 2 минуты, чтобы восстановить силы.

Повторите цикл быстрой ходьбы и восстановление в течение 5 раз.

Выпады во время ходьбы

Добавление выпадов в программу ходьбы придает сопротивление и нацеливает на мышцы ног и ягодиц для более рельефной нижней части тела.

Начните с пятиминутной разминки в комфортном темпе.

Сделайте большой шаг вперед правой ногой и опуститесь в положение выпада, согнув оба колена под углом 90 градусов.

Оттолкнитесь от правой ноги и выдвиньте левую ногу вперед в следующем выпаде. Продолжайте чередовать ноги, двигаясь вперед в течение 1 мин.

Совершите минутную восстановительную прогулку в более медленном темпе.

Интервальная ходьба по лестнице

Включение лестницы в ходьбу придает интенсивности и нацеливает на нижнюю часть тела.

Начните с 5 минутной разминки на ровной поверхности. Поднимайтесь по лестнице в быстром темпе в течение 1 минуты.

Спуститесь по лестнице или вернитесь на ровную поверхность и пройдитесь в умеренном темпе в течение 2 минут, пока восстановите силы

Повторите цикл подъема по лестнице и восстановление в течение 5 подходов.