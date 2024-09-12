Чтобы ребенок не уставал учиться: как обустроить домашнее место школьника

Начался учебный год, а с ним начались и домашние задания. Все школьники будут уделять много времени для их выполнения дома. Каким должно быть домашнее рабочее место, чтобы ребенок чувствовал себя там комфортно и не утомлялся?

РБК-Украина (проект Styler) дает полную инструкцию, как обустроить все аспекты рабочего места дома для детей.

Выбор мебели

Удобное кресло для правильной осанки

Выбирая стул для школьника, необходимо обратить внимание на его эргономичность. Кресло должно иметь регулируемую высоту, чтобы ноги школьника уверенно стояли на полу, а колени образовывали прямой угол. Это поможет поддерживать правильную осанку и предотвратить усталость во время выполнения домашних заданий.

Если стул слишком высок, можно купить подставку для ног. Стул должен быть удобным, с поддержкой спины для уменьшения нагрузки на позвоночник.

Подбор письменного стола

Письменный стол должен соответствовать росту ребенка. Важно, чтобы высота столешницы позволяла школьнику сидеть с ровной спиной, а расстояние до глаз при работе за компьютером было не менее 50 см.

Идеальным вариантом является стол-трансформер, высоту и наклон которого можно изменять в зависимости от потребностей. Это позволит ребенку удобно размещать руки и не напрягать спину во время учебы.

Организация пространства для хранения

Полочки и ящики для учебников и канцтоваров

Для удобной организации рабочего места нужно предусмотреть достаточное количество мест для хранения книг, тетрадей и канцелярии. Над столом можно разместить полочки для учебников, что позволит быстро найти нужную литературу. Отдельные ящики или контейнеры для канцтоваров помогут поддерживать порядок на рабочем столе.

Органайзеры и контейнеры для мелочей

Для хранения мелких вещей, таких как ручки, линейки или фломастеры, следует использовать органайзеры. Они помогут привести в порядок канцтовары, чтобы ребенок быстро находил все необходимое. Кроме того, для быстрого доступа к самому важному можно использовать подставки для книг и контейнеры с крышками.

Рабочее место должно вдохновлять на обучение (фото: Freepik.com)

Освещение

Природное и искусственное освещение

Рабочее место школьника должно быть хорошо освещено. Важно обеспечить правильное сочетание природного и искусственного света. Оптимально, когда в комнате преобладает дневной свет.

Стол следует размещать неподалеку от окна, но не прямо напротив него во избежание чрезмерной нагрузки на глаза. Для правши свет должен падать слева, для левши - справа.

Выбор настольной лампы

Для дополнительного освещения рабочего места используют настольную лампу. Лампа должна быть с регулируемой высотой и иметь лампочку мощностью до 80 Вт.

Конусообразный плафон обеспечивает качественный рассеянный свет, что помогает избежать усталости глаз при выполнении домашних заданий. Лампа должна иметь теплый оттенок света, близкий к дневному.

Место для обучения

Правильное расположение рабочего места

Рабочий стол лучше всего разместить у окна, чтобы обеспечить достаточное естественное освещение. Если это невозможно из-за планировки комнаты, стол можно поставить у стены.

В таком случае на стену удобно вешать полки, календарь или расписание, чтобы организовать пространство максимально функционально. Важно учитывать освещение в зависимости от того, какой рукой пишет ребенок.

Создание комфортного уголка для обучения

Если у ребенка есть своя комната, это идеальный вариант для обустройства рабочего места. Но если нет отдельной комнаты, то можно выделить специальный уголок, где ребенок будет делать уроки. Здесь важно разместить удобный стол, предусмотрев место для хранения учебных принадлежностей.

Порядок

Порядок на рабочем месте помогает ребенку лучше сосредоточиться на обучении. Важно, чтобы на столе были только необходимые для уроков вещи, а все остальные предметы, такие как игрушки или гаджеты, не отвлекали школьника.

Для хранения учебных материалов следует использовать специальные ящики или контейнеры, позволяющие хранить все необходимое под рукой.