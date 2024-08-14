5 крутых вещей, которые можно сделать для хозяйства из пластиковых бутылок

Вертикальный сад

Для тех, кто хочет создать свой частный вертикальный сад, это идеальное решение. Пластиковые бутылки отлично подходят для тех, кому не хватает места для различных декоративных и функциональных растений.

Такой вертикальный сад можно разместить почти где угодно, если у вас немного свободного места на стене, которое получает достаточно солнечного света и легко орошается.

Размеры сада зависят только от количества бутылок (фото: recyclops.com)

Распылитель воды на огород

Отличным примером доступного самодельного устройства могут быть поливалки из пластиковых бутылок, которые по праву считаются самым простым решением для увлажнения газона.

Для изготовления конструкции нужно сделать тонкие отверстия в двухлитровой бутылке, а затем закрепить ее на конце поливочного шланга. Готовые бутылочные поливалки можно установить на участке как в вертикальном, так и горизонтальном положении, периодически меняя их положение для более полного увлажнения участка.

Распылитель делает полив гораздо более эффективным (фото: agronomu.com)

"Вечная" метла

Вот как сделать эту очень дешевую и долговечную метлу, которая будет хорошо работать на улице.

Отрежьте дно бутылки.

Разрежьте бутылку на тонкие полоски до самого горлышка.

Повторите это с 15-17 бутылками, не оставляя горлышка.

Когда все бутылки готовы: вставьте их все в бутылку, у которой осталось горлышко.

Вы можете укрепить метлу, добавив еще одно горлышко к горлышку бутылки для обеспечения прочности в месте крепления.

Просверлите два отверстия и протяните проволоку через все слои бутылок.

Закрепите черенок метлы гвоздем.

Пластиковая метла будет служить дольше обычной (фото: Planeta Viável)

Декоративный занавес

Занавески из донышек пластиковых бутылок - это необычное и креативное решение для декора вашего дома. Сначала нужно собрать достаточное количество пластиковых бутылок, желательно одного цвета, чтобы занавес выглядел гармонично.

Затем с помощью ножниц или канцелярского ножа аккуратно отрежьте дно каждой бутылки. Полученные пластиковые круги можно оставить прозрачными или окрасить в разные цвета, создавая яркий и уникальный узор.

После этого в каждом круге нужно сделать по два маленьких отверстия, чтобы их можно было соединить между собой. Для соединения можно использовать кольца для штор или крепкую нить, привязывая дно одной бутылки к другой, создавая цепочку.

Различные цвета могут украшать интерьер на разные вкусы (фото: michellebrand.co.uk)

Парник

Прозрачные бутылки - это отличный материал для создания парника. В отличие от стекла и полиэтилена, такое сооружение будет крепким, станет хорошо держаться под ветром и прослужит долго.

Надо просто собрать достаточное количество бутылок, нанизать их на длинные палки или прутья и использовать как элементы решетки, которая создает плотные стены.

Парник с помощью бутылок сделать несложно (фото: скриншот Youtube.com/Nature Slice)