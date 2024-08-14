5 крутых вещей, которые можно сделать для хозяйства из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки - это дешевая вещь, встречающаяся почти всюду. Соответственно, и в мусор их выбрасывают в большом количестве. Но есть много интересных идей, как использовать пустые бутылки гораздо продуктивнее. Какие красивые и полезные предметы можно сделать из пластиковых бутылок?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает и показывает, в какие полезные вещи, которые помогут в хозяйстве, можно превратить пластиковые бутылки.
Для тех, кто хочет создать свой частный вертикальный сад, это идеальное решение. Пластиковые бутылки отлично подходят для тех, кому не хватает места для различных декоративных и функциональных растений.
Такой вертикальный сад можно разместить почти где угодно, если у вас немного свободного места на стене, которое получает достаточно солнечного света и легко орошается.
Отличным примером доступного самодельного устройства могут быть поливалки из пластиковых бутылок, которые по праву считаются самым простым решением для увлажнения газона.
Для изготовления конструкции нужно сделать тонкие отверстия в двухлитровой бутылке, а затем закрепить ее на конце поливочного шланга. Готовые бутылочные поливалки можно установить на участке как в вертикальном, так и горизонтальном положении, периодически меняя их положение для более полного увлажнения участка.
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Занавески из донышек пластиковых бутылок - это необычное и креативное решение для декора вашего дома. Сначала нужно собрать достаточное количество пластиковых бутылок, желательно одного цвета, чтобы занавес выглядел гармонично.
Затем с помощью ножниц или канцелярского ножа аккуратно отрежьте дно каждой бутылки. Полученные пластиковые круги можно оставить прозрачными или окрасить в разные цвета, создавая яркий и уникальный узор.
После этого в каждом круге нужно сделать по два маленьких отверстия, чтобы их можно было соединить между собой. Для соединения можно использовать кольца для штор или крепкую нить, привязывая дно одной бутылки к другой, создавая цепочку.
Прозрачные бутылки - это отличный материал для создания парника. В отличие от стекла и полиэтилена, такое сооружение будет крепким, станет хорошо держаться под ветром и прослужит долго.
Надо просто собрать достаточное количество бутылок, нанизать их на длинные палки или прутья и использовать как элементы решетки, которая создает плотные стены.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Michelle Brand, Recyclops, Treehugger.