6 бытовых лайфхаков с феном, о которых вы даже не догадывались
Фен для волос - это тот мультиинструмент, который можно использовать во множестве ситуаций. С его помощью возможно решать самые разные проблемы. Вам уже интересно, какие именно?
РБК-Украина (проект Styler) с помощью материала Martha Stewart подготовило несколько примеров, как фен может помочь вам в уборке и некоторых других сложных случаях.
Удалите водяные пятна из деревянной мебели
Водяные разводы на деревянной мебели? Фен может стать вашим спасителем. Сначала убедитесь, что поверхность сухая и чистая, затем установите фен на средний уровень тепла и держите его на сантиметре от водяного развода. Двигайте феном по кругу, чтобы помочь выпарить попавшую под покрытие влагу.
Очистка хрупких предметов
Не уверены, как очистить искусственные растения в прихожей? Используйте прохладный режим вашего фена, чтобы сдуть пыль из деликатных предметов, таких как шелковые цветы, абажуры и другие деликатные предметы, которые могут быть сложными для очищения тряпкой.
Удаление воска
Капля воска свечи или другие восковые загрязнения на поверхностях могут быть удалены с помощью фена. Убедитесь, что воск нагреваете на среднем уровне тепла, пока он не размягчится, а затем вытрите его бумажным полотенцем или тряпкой. Это гораздо легче, чем соскребать ножом.
Удаление наклеек и этикеток
Эффективный метод удаления наклеек и этикеток включает использование фена. Просто нагрейте наклейку примерно 30 секунд, затем аккуратно снимите ее с помощью скребка или ногтя.
Этот метод размягчает клей на металле, стекле, дереве, камнях и других поверхностях. Если останется клей, вы можете вытереть его тряпкой, смоченной в спирте.
Ускорение процесса ухода за красотой
То ли вы опаздываете, то ли просто не терпится, фен - отличный способ быстро высушить основу, закрепляющий спрей или даже слой лака для ногтей. Убедитесь, что используете прохладный или средний уровень тепла и держите фен в движении во избежание ожогов кожи.
Размораживание морозильника
Избыточное накопление льда в морозильнике не только неудобно, но и мешает нормальной работе устройства и может быть дорогим, если не решить проблему. Вы можете легко ускорить процесс размораживания морозильника с помощью фена.
Используйте средний уровень тепла, держите фен в движении и обрабатывайте небольшие участки одновременно. Также обязательно держите его на безопасном расстоянии во избежание повреждения водой и подготовьте полотенца для вытирания.
Раньше мы уже писали, пересушивает ли фен волосы по мнению парикмахера.
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