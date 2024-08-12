6 бытовых лайфхаков с феном, о которых вы даже не догадывались

Фен для волос - это тот мультиинструмент, который можно использовать во множестве ситуаций. С его помощью возможно решать самые разные проблемы. Вам уже интересно, какие именно?

РБК-Украина (проект Styler) с помощью материала Martha Stewart подготовило несколько примеров, как фен может помочь вам в уборке и некоторых других сложных случаях.

Удалите водяные пятна из деревянной мебели

Водяные разводы на деревянной мебели? Фен может стать вашим спасителем. Сначала убедитесь, что поверхность сухая и чистая, затем установите фен на средний уровень тепла и держите его на сантиметре от водяного развода. Двигайте феном по кругу, чтобы помочь выпарить попавшую под покрытие влагу.

Очистка хрупких предметов

Не уверены, как очистить искусственные растения в прихожей? Используйте прохладный режим вашего фена, чтобы сдуть пыль из деликатных предметов, таких как шелковые цветы, абажуры и другие деликатные предметы, которые могут быть сложными для очищения тряпкой.

Удаление воска

Капля воска свечи или другие восковые загрязнения на поверхностях могут быть удалены с помощью фена. Убедитесь, что воск нагреваете на среднем уровне тепла, пока он не размягчится, а затем вытрите его бумажным полотенцем или тряпкой. Это гораздо легче, чем соскребать ножом.

Удаление наклеек и этикеток

Эффективный метод удаления наклеек и этикеток включает использование фена. Просто нагрейте наклейку примерно 30 секунд, затем аккуратно снимите ее с помощью скребка или ногтя.

Этот метод размягчает клей на металле, стекле, дереве, камнях и других поверхностях. Если останется клей, вы можете вытереть его тряпкой, смоченной в спирте.

Ускорение процесса ухода за красотой

То ли вы опаздываете, то ли просто не терпится, фен - отличный способ быстро высушить основу, закрепляющий спрей или даже слой лака для ногтей. Убедитесь, что используете прохладный или средний уровень тепла и держите фен в движении во избежание ожогов кожи.

Размораживание морозильника

Избыточное накопление льда в морозильнике не только неудобно, но и мешает нормальной работе устройства и может быть дорогим, если не решить проблему. Вы можете легко ускорить процесс размораживания морозильника с помощью фена.

Используйте средний уровень тепла, держите фен в движении и обрабатывайте небольшие участки одновременно. Также обязательно держите его на безопасном расстоянии во избежание повреждения водой и подготовьте полотенца для вытирания.