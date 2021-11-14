За такі 5 копійок можна отримати 3,5 тисячі: перевірте ваші скарбнички (фото)

В Україні деякі копійчані монети через свої рідкісні особливості та різновиди дефектів цінуються набагато вище, ніж це вказується в номіналі - нумізмати та колекціонери готові купити їх за досить великі суми. Зокрема, зараз на аукціоні продають монету 5 копійок 1992 року за ціною 3,5 тисячі гривень.
Як виглядає така дорога монета, в чому її унікальність і "фішка" - читайте в матеріалі Styler нижче.
Взагалі українські монети номіналом 5 копійок 1992 року випуску мають цілий ряд різновидів, і деякі з них особливо цінуються серед колекціонерів.
Так, наприклад, за лоти 1.1ААк можна виручити від 4 до 6 тисяч гривень (вважаються дуже рідкісними екземплярами), а за 2БАм ціна в середньому в оголошеннях варіюється між 2 300 гривень до 3,5 тисячі гривень. Якраз про останній варіант зараз і йдеться.
На інтернет аукціоні Violity виставлена на торги монета 5 копійок 1992 року, 2БАм, немагнітна, і оголошена ціна за неї вказується 3,5 тисячі гривень (тобто близько 137 доларів).
Рідкісна монета 5 копійок 1992 року 2БАм (фото: violity.com)
В описі лота уточнюється, що грошик має дефекти - подряпини, матеріал монети - нержавіюча сталь.
Ось так виглядає 5-копійчана монета 1992 року 2БАм за ціною 3,5 тисячі (фото: violity.com)
Особливості монети 5 копійок 1992 року 2БАм (фото: monety.in.ua)
Як звернули увагу на профільному сайті Monety.in.ua, також цінуються серед нумізматів і колекціонерів такі 5-копійчані монети 1992 року, виготовлені з міді, срібла і латуні - вони є пробними екземплярами й не надходили в обіг офіційно.
Ще на аукціонах в інтернеті можна дорого продати подібні монети з браком (наприклад, 5 копійок з поворотом реверсу щодо аверсу).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українську раритетну монету продають майже за 500 доларів.
Також повідомлялося, що минулого місяця українець знайшов рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч гривень.