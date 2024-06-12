5 идеальных духов для женщин на лето 2024, которые не "задушат" ароматом и запомнятся навсегда

Какие ароматы лучше выбирать на лето

На лето лучше выбирать духи с легкими, свежими и фруктовыми ароматами. Они легкие, не шлейфовые и не будут надоедать вам в жару, когда и так нечем дышать. Вот некоторые популярные варианты:

Цитрусовые ароматы

Духи с нотами лимона, лайма, грейпфрута или апельсина идеально подходят для летнего сезона. Они придают энергию и свежесть.

Фруктовые ароматы

Ароматы с нотами ягод, персика, ананаса или маракуйи тоже очень популярны летом. Они создают легкую, но яркую атмосферу.

Акватические ароматы

Духи с нотами морских бризов, свежего воздуха и водных нюансов очень подходят для летних дней и создают ощущение прохлады.

Цветочные ароматы

Легкие цветочные ароматы с нотами розы, жасмина, лаванды или лотоса могут быть хорошим выбором на лето, особенно на вечерние или романтические случаи.

Важно также помнить, что летом запах может быть более интенсивным из-за тепла, поэтому лучше выбирать духи с меньшей концентрацией аромата, например туалетная вода или вуаль для волос.

5 лучших духов на лето

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Этот парфюм от известного британского бренда Jo Malone принадлежит к акватичным ароматам. Его основные ноты - это бергамот, листья буча, семена амбретты. Ноты сердца - минеральные ноты, морская соль, сухофрукты.

"Бегство от повседневности к побережью, которое продувается ветрами. Волны разбиваются в белую пену, соленые морские брызги наполняют воздух свежестью. Полная жизнь с минеральным запахом скал, тающих в древесном тепле шалфея", - вот так описывает аромат модный дом.

Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Diptyque Philosykos

Этот парфюм возглавляет своеобразный хит-парад летних ароматов уже много лет. И неудивительно. В нем есть все - инжир, древесина, свежесть и оригинальность.

Philosykos - это ода греческой рощи: зеленая свежесть листьев, молочный аромат инжира, подкрепленный древесной плотностью.

"Воспоминание о греческом лете на горе Пелион, где, чтобы добраться до моря, нужно было пройти через дикую рощу залитых солнцем смоковниц", - рассказывают создатели аромата.

Diptyque Philosykos

Hermes Un Jardin Apres La Mousson

Этот аромат - настоящий хит лета и любовь на годы. Необычные пряно-свежие с теплой летней нотой. Вызывают незабываемые ностальгические воспоминания детства: разнотравья, теплой земли и последождевого озонистого воздуха.

Это ароматная ода красоты индийской природы в период свежих муссонных дождей. Автор композиции Жан-Клод Эллена, известный парфюмер французского дома высоких мод Hermes, посетил поистине райский уголок - штат Керала на юго-западе Индии.

Именно это путешествие и вдохновило его на создание чудесного древесно-пряного запаха.

Hermes Un Jardin Apres La Mousson

Olfactive Studio Still Life

Невероятный аромат, особенно уместен летом. Его владелица не останется незамеченной, очень комплиментарный парфюм.

В начальных нотках замечательной парфюмерной композиции ощущаются оттенки юза, розового перца, элемы, черного перца, китайского перца sichuan.

В сердечных нотках проявляется звездчатый анис с гальбанумом. В шлейфе удивительно сочетается виргинский кедр, ром и амбра, даря насыщенность и утонченность.

Olfactive Studio Still Life

Maison Margiela REPLICA the Garden

Трендовый, современный парфюм, который подарит вам удовольствие каждый летний день. Аккорд листьев помидоров в сердце сочетается с первыми нотами зеленого мандарина, создавая свежее и сочное впечатление.

Далее раздается акцент герани, которую прекрасно дополняет звучание пачули в базовой ноте. Их аккорды зеленые и бодрящие, но в то же время они придают аромату влажному, земляному характеру. В сердце расцветает утонченность розы, за которой следует землистый мох в сопровождении опьяняющего белого мускуса.

Maison Margiela REPLICA от Garden